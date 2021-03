Ägäis: Seit Jahresbeginn Hunderte Pushbacks

Athen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat nach eigenen Angaben seit Jahresbeginn »mehrere hundert Fälle« von mutmaßlichen Pushbacks in der Ägäis registriert. »Wir erwarten, dass die griechischen Behörden diese Vorfälle untersuchen«, sagte die UNHCR-Repräsentantin in Griechenland, Mireille Girard, laut einem Spiegel-Bericht von Sonnabend. In allen Fällen lägen der Organisation eigene Informationen vor, die auf illegale Pushbacks an Land oder auf See hindeuteten.(AFP/jW)