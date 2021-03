Düsseldorf: Warnstreik am Flughafen

Düsseldorf. Am ersten Osterferiensonntag haben Beschäftigte der Passagierabfertigung am Düsseldorfer Flughafen zeitweise ihre Arbeit niedergelegt. Mehr als die Hälfte der Belegschaft des Flughafendienstleisters Aviation Handling Services (AHS) sei einem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zum Warnstreik aus der Nacht gefolgt, sagte ein Gewerkschaftssprecher am Sonntag. Bis zum Mittag wurde auch die zweite Schicht bestreikt. Nach Verdi-Angaben kam es an Check-in-Schaltern zu langen Schlangen. Die Gewerkschaft will für die rund 500 Beschäftigten in NRW Lohnerhöhungen erreichen und forderte die Gegenseite auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. So sei ein vor einem Jahr erzielter Kompromiss bis heute nicht unterzeichnet und umgesetzt. (dpa/jW)