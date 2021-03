Machtinstrument Rassismus

Hintergrund: Institutioneller ­Rassismus

Institutioneller Rassismus kann definiert werden als jene rassistischen Einstellungen, die in den Traditionen, Überzeugungen, Meinungen und Mythen einer ethnischen Gruppe vorzufinden und fest in deren kulturellen Denkweisen eingeschrieben sind, weil sie historisch so lange praktiziert und aufrechterhalten wurden, dass sie als allgemeine Tatsachen akzeptiert werden. Diese Rassismen gehen dabei von den Institutionen der Gesellschaft, deren Gesetzen, Normen und interner Logik aus und sind unabhängig davon, ob absichtsvoll gehandelt wird oder nicht. Im Ergebnis werden Rechte, Dienstleistungen und qualitative Standards verweigert oder eingeschränkt und damit der menschliche Wert anderer ethnischer Gruppen abgewertet.

Struktureller Rassismus ist ein System, in dem die Ungleichheit von rassifizierten Gruppen durch gesellschaftspolitische Entscheidungen, in­stitutionelle Praktiken, kulturelle Repräsentationen und andere Normen aufrechterhalten werden. Er begründet sich aus denjenigen Dimensionen von Geschichte und Kultur heraus, die es ermöglicht haben, dass Privilegien, die mit »Weißsein«, und Nachteile, die mit »Hautfarbe« verbunden sind, kontinuierlich bestehen bleiben. Struktureller Rassismus ist keine Praxis einiger weniger Menschen oder Institutionen, sondern Merkmal der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Systeme, in denen wir alle existieren.

Die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland, Selmin Caliskan, beklagte im Juni 2016, es gebe »deutliche Hinweise darauf, dass deutsche Behörden ein Problem haben: institutionellen Rassismus – also das Unvermögen, alle Menschen angemessen und professionell zu behandeln, unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihres kulturellen Hintergrunds oder ethnischen Herkunft. (…) Leider wird oft das rassistische Motiv einer Tat verkannt«. Laut Amnesty-Referent Alexander Bosch zeigen wissenschaftliche Studien, dass Nichtweiße deutlich mehr von deutschen Polizeibehörden kontrolliert werden als weiße Menschen. Das sei ein Anzeichen für institutionellen Rassismus. Im Februar 2017 urteilte eine Expertengruppe des UN-Ausschusses gegen Rassismus, in Deutschland existiere »institutioneller Rassismus« und die deutsche Polizei betreibe »Racial Profiling«. Diese Erkenntnisse werden von bundesdeutschen und Landesbehörden regelmäßig geleugnet. So auch von Mitgliedern des Hamburger Senats in bezug auf kontinuierliche rassistische Kontrollen von Schwarzen Menschen in St. Pauli sowie den Tod William Mbobdas, der am 26. April 2019 nach einem brutalen Übergriff von Securitymitarbeitern einer Psychiatrie in Hamburg starb. (md)