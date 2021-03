Armeniens Regierungschef kündigt Rücktritt an

Jerewan. Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan hat seinen Rücktritt angekündigt, damit in der Südkaukasusrepublik vorzeitig ein neues Parlament gewählt werden kann. »Im April werde ich zurücktreten«, sagte der Ministerpräsident am Sonntag bei Gesprächen mit Einwohnern der Provinz Armawir. Er werde aber bis zur Abstimmung geschäftsführend im Amt bleiben. Die Wahl ist für den 20. Juni angesetzt, um das Land nach dem Krieg mit Aserbaidschan letztes Jahr aus der Krise zu führen. Auch am Sonntag gab es in der Hauptstadt Jerewan Proteste der Opposition, die seit Monaten den Rücktritt Paschinjans fordert. (dpa/jW)