»Housing Action Day. Potsdam für Menschen statt für Profite!« Demonstration. Immer mehr Menschen sind von Mietenwahnsinn, Verdrängung sowie Verlust von kulturellen und grünen Freiräumen betroffen. Und die Stadtpolitik gibt sich ignorant und ungebrochen neoliberal. Samstag, 27.3., 15 Uhr, Potsdam, Schlaatzstr./nahe RAW und Freiland. Veranstalter: Netzwerk »Stadt für alle«

»Housing Action Day. Leipzig für alle«. Kundgebung und Demonstration unter dem Motto »Gemeinsam für ein Recht auf Wohnen«. Samstag, 27.3., 14 Uhr, Leipzig, Neustädter Markt. Veranstalter: Leipzig für alle – Aktionsbündnis Wohnen

»Housing Action Day. Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn«. Demonstration. Wie wollen wir leben? Gemeinsam für eine solidarische Stadt! Samstag, 27.3., 12 Uhr, Berlin, Rotes Rathaus. Veranstalter: Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn

»Housing Action Day. Recht auf Stadt!« Demonstration. In Hamburg stehen verschiedene Aktionen an, Übersicht: www.rechtaufstadt.net. Unter anderem werden im Rahmen von »Fleck the Shame!« Problemimmobilien, bei denen Mieter durch exorbitant steigende Mieten bedroht sind, mit Aufklebern markiert. Gegen Mietenwahn, Verdrängung und für das Recht auf Stadt! Samstag, 27.3., u. a. 16 Uhr, Hamburg, Kreisel bei der Sternbrücke. Veranstalter: Netzwerk »Recht auf Stadt«

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.