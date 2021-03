Ermittlungen der Vorstellungskraft

imago images/photonews.at Wahninniger, Gott, hungriger Zombie? Oder bloß ein Spaziergänger?

Es beginnt mit einem Gassigang. Vesta Guhl, die Ich-Erzählerin, eine 72jährige Witwe, ist mit ihrem Hund im Wald und findet einen Zettel. »Sie hieß Magda«, steht darauf, und: »Niemand wird je erfahren, wer sie ermordet hat. Ich war es nicht. Hier ist ihre Leiche.« Doch weit und breit ist keine Leiche zu sehen. Ein Rätsel! Das könnte nun die Eröffnung einer altmodischen Kriminalgeschichte sein, bei der sich eine miss-marplige Dame durch ein Handlungslabyrinth voller falscher Verdächtiger tastet, um am Ende einen Mörder aus dem Hut zu ziehen. Doch das ist nicht der Fall. Denn kaum hat sie die vier Zeilen gelesen, erwacht in Vestas Kopf ein erzählerischer Impuls. Der Text erscheint ihr ungenügend. »War es denn so schwer, ihre sterblichen Überreste zu beschreiben, die im Unterholz unter einem umgestürzten Baum lagen, das Gesicht halb in weiche, schwarze Erde gesunken?« Schon dieser Satz, der die vermisste Beschreibung selbst vollzieht, zeigt die Richtung des Romans »Der Tod in ihren Händen« an, der eine Ermittlung der Vorstellungskraft entspinnt.

Bereits in dem düsteren »Eileen«, das 2016 für den Man Booker Prize nominiert war, blühte die Imagination der Protagonistin. Doch der vierte Roman der US-amerikanischen Autorin handelt nun von der Unheimlichkeit der Fiktion selbst. Schnell wird klar, dass Vesta ihre Phantasie nicht vollends unter Kontrolle hat. Noch auf dem Rückweg packt sie die Angst, jemand könnte sie beobachten: »Ein Wahnsinniger im Geäst. Ein Gespenst. Ein Gott. Oder Magda selbst. Ein hungriger Zombie.« Man sieht, die Erzählerin neigt zu unterhaltsamen Übertreibungen. Dann überlegt sie, welcher Name zu dem Verfasser des Zettels wohl passen würde. Kaum hat sie sich für Blake entschieden, tritt ihr dieser lebendig vor Augen: »So hieß ein Junge mit zotteligen blonden Haaren, der Skateboard fuhr.« Spätestens, wenn sie in der örtlichen Bücherei danach googelt, wie man einen Fall löst und dabei auf einen Ratgeber für das Schreiben von Kriminalromanen stößt, wird klar, dass Moshfegh eine Art Meta-Mystery geschrieben hat. Statt der fertigen Geschichte erzählt sie die Entwicklung derselben. Mit Hilfe eines Fragebogens aus dem Ratgeber erfindet Vesta Tathergang und Mordmotiv und kommt so schließlich auf einen ersten Verdächtigen, den sie Ghod nennt, »ein dunkles, haariges Ding, das aus dem Schatten gesprungen kam«.

Wer nun fürchtet, bloß einen weiteren Aufguss postmoderner Fiktionsenttarnung lesen zu müssen, bei dem womöglich gleich die Autorin aus den Kulissen tritt und uns darüber belehrt, dass ihr Buch bloß Buchstaben enthalte und nicht das nackte Leben, der hat sich glücklicherweise getäuscht. Mit James Wood, der ein sympathisch uneitles Buch über »Die Kunst des Erzählens« geschrieben hat, könnte man sagen, dass wir in Moshfeghs Roman lesend ein Paradox erleben. Obwohl Seite für Seite gezeigt wird, wie sich Vesta die Gestalten des Falles mit Anleihen aus ihrem eigenen Leben zusammenmodelliert, entsteht unweigerlich das Bedürfnis, an diese Figuren zu glauben.

Der entscheidende Trick dabei ist, dass die Erfindung der Geschichte ihrerseits als Figurenrede erfolgt. Denn Vesta ist nicht bloß eine spröde Instanz der Illusionsauflösung, sondern selbst ein Charakter mit Vergangenheit und fragwürdigen Gefühlen. Auffällig ist beispielsweise die Verachtung, mit der sie die Einwohner Levants beschreibt, jenes Örtchens im Osten der USA, in das sie nach dem Tod ihres Mannes Walter gezogen ist. Die klischeehaften Formulierungen, mit der sie die Frauen hier als »hirnlose Fettwalzen« abkanzelt, bildet einen Kontrast zu ihrer eigenen, häppchenweise erzählten Lebensgeschichte. Immer wieder nämlich spukt ihr Walter durchs Bewusstsein. Zu Beginn erinnert sie den ehemaligen Erkenntnistheoretiker noch als Charmeur, der nach der Arbeit kleine Nettigkeiten aus der Hosentasche zauberte. Doch schon bald erwähnt sie, dass er ihr verboten hatte, abends noch vor die Tür zu gehen. Von der Buchführung über seine Affären ganz zu schweigen. Und nachdem sie seine Urne schließlich in den See entleert hat, kommt es ihr so vor, als hätte sie das Wasser mit seinem besserwisserischen und lieblosen Wesen »verseucht«.

Dann wird es unheimlich. Denn plötzlich scheint Vesta den Figuren, die sie sich ausgedacht hat, tatsächlich zu begegnen. Etwa Shirley, Blakes Mutter, bei der die ermordete Magda vielleicht im Keller gehaust hat. Oder Ghod, dem »Söldner Satans«, der in Gestalt eines Polizisten auftritt. Sind die mögliche und die wirkliche Welt etwa dieselbe? Oder hat die Erzählerin die erste bloß täuschend über die zweite gelegt? Dass dieser Kriminalroman im Konjunktiv bis auf eine etwas bemühte Anspielung auf den englischen Dichter William Blake so unverkopft wirkt, liegt wesentlich daran, dass Moshfegh uns so überzeugend hineinversetzt in das sprunghaft spekulierende und oft erfrischend schimpfende Bewusstsein ihrer Heldin. Und nicht zuletzt an der elegant fließenden Übersetzung von Anne Caroline Burger.

Auch wenn das Ende eine ähnliche kleine Abschlussschwäche offenbart wie die beiden Vorgängerromane, was hier natürlich nicht näher ausgeführt werden soll, hat Moshfegh ein höchst vergnügliches Buch darüber geschrieben, was geschieht, wenn eine lebenslang an die Leine gelegte Vorstellungskraft plötzlich befreit losstürmt.