Authentischer als die Wirklichkeit

Christoph Rohrscheid/WDR/NDR/dpa Was geschieht da wohl am Straßenrand?

Der preisgekrönte Film »Love­mobil« erzählt vom Alltag von in Minibordellen am Straßenrand arbeitenden Frauen mit Migrationshintergrund im ländlichen Niedersachsen. Rita aus Nigeria und Milena aus Bulgarien prostituieren sich in diesen beleuchteten Wohnmobilen, die in der Nähe Gifhorns am Rande der Landstraße parken. Die Wägen gehören der älteren Uschi, die früher selbst einmal als Prostituierte gearbeitet hat, jetzt aber als Zuhälterin ein zumeist eher rigides, unangenehmes Regiment führt. Sie gibt aber ab und zu auch mal hilfreich gemeinte Tips zum Umgang mit den Freiern.

Als Kind und Jugendliche, so die Filmemacherin Elke Margarete Lehrenkrauss, sei sie an diesen geheimnisvollen Wohnmobilen immer fasziniert mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Nach dem Kunst- und Designstudium an Kunsthochschulen in Luzern, Havanna und Köln mit einem Diplomabschluss in Videokunst ausgestattet, habe sie sich daran erinnert und beschlossen, der Sache nun endlich auf den Grund zu gehen. Es folgten: ein Jahr Recherche und 60 Drehtage mit dem Kameramann Christoph Rohrscheidt, verteilt auf drei Jahre. Ein Langzeitprojekt, koproduziert vom NDR. Im März 2020 hatte »Lovemobil« einen kleinen Kinostart, lief erfolgreich auf Festivals in Locarno, Osnabrück oder Braunschweig.

Erstaunliche Nähe

In den zumeist ausgesprochen positiven Filmkritiken, die im Laufe des Jahres 2020 publiziert wurden, ist immer von der erstaunlichen Nähe der Filmemacherin zu ihren drei Protagonistinnen die Rede, die einen intimen Einblick in deren, oft langweiligen, Alltag am Straßenstrich gestatte. Das impliziert – Überraschung! –, dass die Freier sich und ihre Wünsche offen vor der Kamera präsentieren. Einmal fährt sogar ein Pastor mit dem Fahrrad vorbei, bleibt kurz stehen, um mit Uschi über Ausbeutung zu diskutieren. Sie, Rita und Milena zeigen sich erstaunlich auskunftsbereit, fast schon eloquent und sehr reflektiert. Ein Glücksfall! Gemeinsam mit Feras Fayyads »Eine Klinik im Untergrund – The Cave« über ein unterirdisches Notkrankenhaus im Syrien-Krieg erhielt »Lovemobil« schließlich den »Deutschen Dokumentarfilmpreis«, man teilte sich das damit verbundene Preisgeld von 20.000 Euro. Im Netz finden sich Bilder der Onlinepreisverleihung, in deren Rahmen Moderator Max Mohr davon schwärmt, wie es dem Film gelungen sei, »in diese andere Welt« einzutauchen. Die bislang wenig bekannte Regisseurin wurde für ihr Langfilmdebüt für einen Grimme-Preis nominiert und, wie übliche, in die Jury des Deutschen Dokumentarfilmpreises 2021 eingeladen. So weit, so erfolgreich.

Was man auch hätte wissen können: In einem Interview zum Filmstart gab Elke Margarete Lehrenkrauss zu Protokoll, dass es ihr »ursprüngliche(r) Gedanke« gewesen sei, »eine filmische Geschichte herzustellen, nicht einfach nur eine Reportage zu drehen, sondern wirklich im Kino das Gefühl zu vermitteln, wie es sich anfühlt, an einer solcher Landstraße gestrandet zu sein«. Und: »Es war mir wichtig, meine Protagonistinnnen nicht nur als Opfer zu stilisieren, weil sie auch eine Stärke haben. Ich wollte sie nicht nur als Sexarbeiterinnen und Prostituierte darstellen, sondern als ganze Persönlichkeiten, mit denen man als Zuschauer fühlen kann.« In einer Aufnahme einer »Documentary Masterclass« am Scottish Documentary Institute von Ende Oktober 2020, die am Dienstag noch auf Youtube verfügbar war, konnte man hören, wie Lehrenkrauss nonchalant anmerkte, es sei ihr recht egal, ob ein Film dokumentarisch oder eine Fiktion ist. Entscheidend sei, dass der Film gut sei. Dieses Video ist mittlerweile privat. Die Grimme-Preis-Nominierung wurde rückgängig gemacht. Am Donnerstag meldete der SWR, dass Lehrenkrauss den Dokumentarfilmpreis und die Geldprämie zurückgegeben hat.

Zug von Hybris

Denn nach einem Hinweis aus dem Umfeld der Produktion wurde man beim NDR, der den Erfolgsfilm im Dezember ausgestrahlt hatte, hellhörig und begann zu recherchieren. Es stellte sich heraus, dass Lehrenkrauss zwar tatsächlich viel Zeit in die Recherche zu »Lovemobil« investiert hatte, dass aber die Protagonistinnen teilweise wohl als Darstellerinnen zu bezeichnen sind, die eine Rolle spielen. Viele Szenen im Film, stellte sich außerdem heraus, seien verdichtet, nachgestellt oder gleich ganz inszeniert. Zu den Vorwürfen befragt, sagte die Filmemacherin, sie habe es versäumt, den NDR über die inszenatorischen Anteile ihres Films zu informieren, sei aber auch nicht gefragt worden. Es habe offenkundig ein Kommunikationsproblem bestanden. Da aber formulierte Lehrenkrauss einen für eine Dokumentaristin fulminanten Satz: »Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorwerfen, die Realität verfälscht zu haben, weil die Realität, die ich im Film geschaffen habe, eine viel authentischere Realität ist.« Nun ist nicht nur fraglich, inwieweit man einem Wort wie »authentisch« einen Komparativ abringen kann. Vielmehr zeigt sich hier ein Zug von Hybris. Der »Vertrag« zwischen Dokumentarfilm und Publikum enthält nach William H. Guynn, dass der Film ein Universum schafft, das auf eine Welt referiert, die ihm vorausgeht und im nachhinein weiter existiert. Wenn ein Dokumentarist sich mit einem bestimmten Plan auf dieses Abenteuer einlässt, dann sind zwar seit »Nanuk, der Eskimo« (Robert J. Flaherty, 1922) bestimmte Spielräume im Hinblick auf die Dramaturgie tolerabel. Aber was Lehrenkrauss abgeliefert hat, trägt deutliche Züge einer Mockumentary, also einer Fiktion, die mit den Gestaltungsmitteln des Dokumentarfilms operiert.

In einem Interview, das Lehrenkrauss im Sommer 2020 im Umfeld der Verleihung des Deutschen Dokumentarfilmpreises gab, erzählte sie von dem Ausgangspunkt ihres Films: »Das Bild von einer Frau aus Afrika, die im dunklen deutschen Wald in einem Bus sitzt – das war für mich das Bild eines Missstandes, dem ich auf den Grund gehen wollte.« Wenn man so will, hat sie diese Idee auch realisiert. Als sie gemerkt hat, dass die Wirklichkeit diese Vorstellung nicht hergibt, hat sie ihre Recherchen solange verdichtet, bis sie »authentischer« waren als die Wirklichkeit. Man kann darin je nach Temperament eine gewisse Naivität, eine gewisse Lockerheit im Umgang mit der Ethik des Dokumentarischen zu Zeiten von »Fake News« oder auch eine Verachtung derjenigen erkennen, deren Vermögen, ihr Leben authentisch zu vermitteln, für einen Film wie »Love­mobil« nicht reicht.

Dessen großer Erfolg fällt Lehrenkrauss jetzt auf die Füße, erweist er sich nun doch als Spiegelkabinett einer Vielfalt von Projektionen, deretwegen die Darstellung bestimmter Milieus bei aller Distanz als »authentisch« bejubelt wurde. Was den tiefen Fall der Filmemacherin Elke Margarete Lehrenkrauss sicher plausibilisiert, weil sie nur mal auf die Idee hätte kommen müssen, zu erklären, dass es sich bei »Lovemobil« um eine Mockumentary handelt und nicht um einen Dokumentarfilm. Ihr nächstes Filmprojekt sollte sich um die Rückkehr des Wolfes in den deutschen Wald drehen. Ob es hier zur Wolfsflüsterin gereicht hätte, diese Frage stellt sich nun wohl nicht mehr.