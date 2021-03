Deutsche Bahn schlägt Schlichtung vor

Berlin. Die Deutsche Bahn hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) erneut zu Tarifverhandlungen aufgerufen und dazu ein Schlichtungsabkommen ins Spiel gebracht. »Es ist allerhöchste Zeit, dass die Lokführergewerkschaft mitten in der schwersten Krise Verantwortung übernimmt«, meinte Personalvorstand Martin Seiler am Freitag. Die Tarifverträge der GDL sind seit Ende Februar ausgelaufen. Neuverhandlungen gab es bislang nicht. Die GDL macht den Verhandlungsbeginn abhängig von Fragen rund um die Tarifeinheit. Sie konkurriert in den Bahn-Betrieben mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (ECG). (dpa/jW)