Familie Thiele bleibt Hauptaktionär

München. Die Familie des verstorbenen Unternehmers Heinz Hermann Thiele bleibt durch eine neue Familienstiftung Hauptaktionär der Industriekonzerne Knorr-Bremse und Vossloh. Damit sei die Kontinuität gesichert, teilten beide Unternehmen am Donnerstag abend mit. Offen ist, ob auch Thieles Anteile an der Lufthansa in die Familienstiftung gehen. Wie die Fluggesellschaft in der Nacht zum Freitag mitteilte, hält Thieles Witwe Nadia jetzt über eine Holding zehn Prozent der Lufthansa-Aktien. (dpa/jW)