CDU »zu links«: Chef der »Werteunion« geht

Stuttgart. Alexander Mitsch tritt als Vorsitzender der rechten CDU-Strömung »Werteunion« den Rückzug an. Er werde bei der turnusmäßig in den nächsten Monaten anstehenden Neuwahl des Bundesvorstands nicht mehr kandidieren, teilte der 54jährige mit. Als Grund für seinen Rückzug nannte er einen von ihm festgestellten »jahrelangen, verheerenden Linkskurs« der CDU. Ein andauerndes »Versagen« bei der Begrenzung und Steuerung der Einwanderung, die zu geringe Gewichtung der »Freiheitsrechte« in der Coronakrise oder etwa die mehrheitliche Zustimmung zur europäischen Schuldenunion machten es ihm unmöglich, sich »mit Überzeugung für die CDU in ihrer jetzigen Ausrichtung zu engagieren«. Mitsch gibt an, in Zukunft »überparteilich« für eine »Politikwende« arbeiten zu wollen. (dpa/jW)