Sex und Vernunft

Oliver Multhaup/dpa Kann denn Liebe Sünde sein? Theologin Uta Ranke-Heinemann

Man hätte zu gern erfahren, was Uta Ranke-Heinemann zum Skandal um Kardinal Woelki und Pädokriminalität im Erzbistum Köln zu sagen gehabt hätte. Die strukturellen Ursachen für sexuelle Gewalt in ihrer, der katholischen Kirche waren eines ihrer großen Themen. Ihr Buch »Eunuchen für das Himmelreich« (1988) über die katholische Sexualmoral wurde ein Bestseller. Ranke-Heinemanns Kritik rührte an ein zentrales Tabu der Kirche: wie die Aufrechterhaltung eines mittelalterlichen Menschenbildes, in dem Sexualität verderbliche Fleischeslust ist, so sie nicht der Fortpflanzung dient, die Gläubigen unterjocht – und durch ein System des Verdrängens und Beschweigens sexuelle Übergriffe aller Art geradezu provoziert.

Freunde machte sie sich damit natürlich keine. Zum Bruch mit dem Klerus war es 1987 gekommen, als Ranke-Heinemann öffentlich das Dogma der Jungfrauengeburt Jesu angezweifelt hatte. Sie berief sich dabei auf theologische Schwergewichte: Karl Rahner und Joseph Ratzinger, den damaligen Chef der Glaubenskongregation. Es sollte ihr nichts nutzen. Ihr ehemaliger Kommilitone Ratzinger distanzierte sich, Ruhrbischof Franz Hengsbach entzog der Professorin die Lehrerlaubnis.

Die menschenfreundliche, gütige, friedliebende Seite des Christentums hatte Ranke-Heinemann in Gestalt von Rudolf Bultmann kennengelernt. Bei dem evangelischen Theologen hatte die 1927 in Essen geborene älteste Tochter von Gustav und Hilda Heinemann während des Weltkrieges Unterschlupf gefunden, er prägte ihren Pazifismus. Schon in der Schule stach ihre außerordentliche Intelligenz heraus. Nach eingehendem Studium der evangelischen Theologie konvertierte sie 1953. Als erste Frau überhaupt erhielt Ranke-Heinemann 1970 eine Professur für katholische Theologie, mitten in der große Identitätskrise der Kirche nach dem Zweiten Vatikanum.

Sich unter- und einzuordnen war ihre Sache nicht. Weshalb sie auch nach der Abstrafung nicht nachgab, ihre Kirchenkritik und ihr pazifistisches Engagement noch intensivierte. 1999 kandidierte Ranke-Heinemann für die PDS als Bundespräsidentin, um ein Zeichen gegen den Kosovo-Krieg zu setzen. Schließlich verabschiedete sie sich vom traditionellen Christentum, schrieb zwischen 2005 und 2013 in dieser Zeitung gelehrte Fundamentalkritiken des Katholizismus. Das wurde vielen Medien, die sie lange hofiert hatten, dann doch zu radikal vernünftig. »Die einzigen, die mich noch drucken, sind die Kommunisten«, stellte sie vor sieben Jahren mit einem Lächeln fest. Die streitbare Theologin ist am Donnerstag im Alter von 93 Jahren gestorben.