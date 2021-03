Jochen Lübke/dpa Was guckst du? Dem Prügelprinzen sitzt die Faust locker

Oh my god, der Prügelprinz Ernst August hat wieder zugeschlagen. Wie bitte? Ach so, er war ein Einzeltäter (also kein Hinweis auf ein blaublütiges Netzwerk), er war stockbesoffen, es war nach einer Krebs-OP und dann noch diese Querelen mit seinem Sohn.

Tja, das ist so eine Meldung, die aus gutem Grund verzichtbar wäre – hätte die Strafrichterin nicht den angeklagten Prinzen ganz bürgerlich mit »Herr Hannover« angesprochen. Aber auch das war keine Besonderheit, denn das Justiztheater fand in Österreich statt – und dort sind die Adelstitel abgeschafft. Und warum nicht auch bei uns? Na ja, das hörte sich 1919 in der Deutschen Nationalversammlung so an, zum Beispiel von Dr. Graf von Posadowski-Wehner (DNVP):

»Müssen wir mechanisch alle Torheiten nachahmen, die die Französische Revolution begangen hat (…)? (Sehr richtig! rechts)«. Heinze (DVP) empörte sich zum Schein: »Es sieht so aus, als ob man glaube, dass überhaupt gar keine richtige Revolution gemacht wäre.« Und Luise Zietz (USPD) wunderte sich zu Recht, »dass auch Abgeordnete mit solch außerordentlicher Wärme für die Beibehaltung des Adels eingetreten sind, während sonst stets gerühmt wird, wie herrlich weit wir es in der Demokratie gebracht haben (Zurufe rechts)«.

Darauf wurde der Antrag der USPD »Der Adel ist abgeschafft (…)« zu Art. 108 der Weimarer Verfassung abgelehnt. Ja … und dabei ist es eben geblieben.