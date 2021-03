jW

Kein Erfolgsmodell

Zu jW vom 19.3.: »Vereint im Arbeitskampf«

Wer glaubt, dass Verdi ein Erfolgsmodell sei, der irrt. Allein der Verlust von fast einer Million Mitgliedern in den letzten 20 Jahren gibt darüber ein beredtes Zeugnis. Kurz vor der Fusion war es nur noch eine Handvoll linker Gewerkschaftssekretäre und Funktionäre, die sich dem entgegengestellt haben. Aber Freibier und Rotwein haben auf dem Gründungskongress alle Bedenken der Delegierten hinweggespült. Es wurde ein lebloses Konstrukt geschaffen, dem jegliche Geschichte fehlt und dem man sich demzufolge nicht emotional verbunden fühlen kann. Bedenkt man unter anderem, dass die IG Medien aus der »alten« Gewerkschaft Druck und Papier kam und auf eine mehr als 100jährige Geschichte zurückblicken konnte, einschließlich des Kampfes um die 35-Stunden-Woche in den 1980er Jahren, alles politisch fundiert und mit den Mitgliedern in den gewerkschaftseigenen Bildungsstätten diskutiert, so sind heute die Bildungsstätten in Heidenrod-Springe und Lage-Hörste geschlossen, und statt dessen verkündet ein Mitglied des Bundesvorstands zwischen Frühstücks- und Mittagspause mit einer Pressemeldung, wie denn die Tarifforderung für das nächste Jahr aussehen könnte. Partizipation ist nicht mehr gefragt. Nur in den wenigsten Betrieben gibt es noch einen Vertrauensleutekörper, Mitgliederversammlungen und Schulungsmaßnahmen. Die Mitgliedsbeiträge fließen eher in Prachtbauten wie am Paula-Thiede-Ufer in Berlin und einen aufgeblähten Bundesvorstand als in die Arbeit vor Ort. Vermutlich erledigt sich das Thema aber von selbst. Auf dem übernächsten Gewerkschaftstag im Jahr 2026 steht die Fusion von IG Metall und Verdi unter Abschaffung des DGB, den man auch schon lange nicht mehr braucht, an. Dann muss die Arbeiterklasse ihre Forderungen wieder auf die Straße bringen und wird nicht durch einen unpolitischen Apparat domestiziert.

Peter Balluff, Vöhl

Mehr Spielraum

Zu jW vom 20./21.3.: »Eiszeit in Alaska«

(…) Es gab auch positive Ansätze bei dem Treffen der USA und Chinas in Anchorage, wie Xinhua meldete: Man wird bei Covid-19 und weiteren Pandemien zusammenarbeiten; bei dem Problemkreis der klimatischen Erwärmung wird man eine gemeinsame Arbeitsgruppe bilden; und auch bei der Wiederbelebung der Weltwirtschaft will man enger zusammenwirken. Die USA bekannten sich überdies zur Ein-China-Politik. Den diplomatischen Vertretungen und auch Journalisten beider Staaten wird man mehr Spielraum geben. China wird aber weiterhin alle Partner unterstützen (eher noch mehr wie durch verstärkte Ölkäufe im Iran). China wird – und das können weder US-Präsident Joseph Biden noch ein beliebiger Nachfolger verhindern – in diesem Jahrzehnt zur führenden Wirtschaftsmacht. (…) Es gibt in den USA – selbst in der Regierung Biden – wachsende Risse in der China-Politik. Ein verstärktes China-Bashing bringt nicht einmal in den USA die gewünschten Ergebnisse. Man macht sich in den USA auch in den Topmedien lustig über die eigene Infrastruktur, wenn man sie mit der in China vergleicht, ob das nun das Hochgeschwindigkeitsnetz, das attraktivere Design von Flughäfen oder anderes betrifft. Die Anziehungskraft Chinas wächst (…) auch in den Topkreisen des Finanzkapitals. Man will verdienen und nicht so sehr politisieren. Washington ist offenbar nicht auf dem neuesten Stand über das, was die eigenen Eliten begehren.

Achim Lippmann, Shenzhen, China

Tapfer standgehalten

Zu jW vom 17.3.: »Alles verloren«

(…) Da lese ich in fetten Lettern die Überschrift »Alles verloren«. Ich dachte an einen Glücksspieler, der sein gesamtes Hab und Gut durchgebracht hat und nun vor dem Nichts steht. Aber nein, es geht um Syrien, dieses vom Westen und seinen Gefolgsleuten angegriffene und gepeinigte Land, das einem »Weltkrieg« standgehalten hat, zehn Jahre lang! Was heißt da: »Alles verloren«? (…) Ich glaube, dass die Feinde Syriens über diese Aussage sehr erfreut wären. Ihnen geht es ja darum zu beweisen, dass die Sache derer, die sich gegen »den Westen« stellen, von vornherein verloren ist! Was den Lesern damit signalisiert wird, ist katastrophal. (…) Natürlich ist Syrien in weiten Teilen ein geschädigtes und verwüstetes Land, und die Lebensbedingungen der Menschen sind weithin beklagenswert bis unzumutbar. Aber wenn die USA und ihre westeuropäischen Freunde den Krieg gewonnen hätten, wäre das Land heute von Dschihadisten überschwemmt, zerteilt, Frauen und Männer würden vielleicht wie in Libyen auf dem Sklavenmarkt dem Meistbietenden verkauft (…). Dass dies nicht eingetreten ist – nicht alles verloren ist –, liegt an der großen Stärke und Widerstandskraft Syriens mit Präsident Baschar Al-Assad an der Spitze und am Heldenmut des Volkes sowie an der Unterstützung seiner Verbündeten! (…)

Bruno Müller, Ahrensfelde

Gegen Sternchen

Zu jW vom 8.3.: »Probleme der Sprach­planung«

Mit zunehmendem Interesse habe ich den Beitrag von Christian Stappenbeck gelesen. Ich kann nur sagen: armes Deutschland, in dem zunehmend der Stand der Gleichberechtigung der Geschlechter am Gebrauch des Sternchens und der Endung »-Innen« gemessen wird. Der Gipfel ist dabei für mich die Sprechpause der Radiomoderatoren, bevor sie »-Innen« sagen. Für mich ist diese Kampagne eher eine Ablenkung, um nicht über die tatsächlichen Probleme der Gleichberechtigung sprechen zu müssen, zum Beispiel über die fehlende Lohngleichheit, die Dominanz der Männer in leitenden Positionen. Mit leisem Grauen denke ich daran, wenn sich unsere Schriftstellerinnen und Schriftsteller in den belletristischen Werken ebenfalls des Sternchens annehmen. In den amtlichen Papieren setzt es sich mehr und mehr durch, obwohl es auch dort den Lesefluss stört und die deutsche Sprache verhunzt. Ich füge ein eigenes Erlebnis an, aus meiner kurzen Mitgliedschaft in der Stadtverordnetenversammlung. Es gab dort ein Für und Wider zum »Gendersternchen« in einem amtlichen Dokument. Ich trat ans Rednerpult. Mein letzter Satz: »Und ich bin immer noch ein Mensch und keine Menschin.«

Ella Schleese, Frankfurt (Oder)