»Rotstiftpolitik mit System«

Kay Nietfeld/dpa Im Dienst des Kapitals. Olaf Scholz kommt zu einer digitalen Pressekonferenz (Berlin, 16.3.2021).

Finanzmister Olaf Scholz (SPD) plant, die Unternehmenssteuern zu senken. Das Handelsblatt (Montagausgabe) berichtete, dass die Unternehmenssteuerreform kommende Woche vom Bundeskabinett verabschiedet werde. Das Ganze solle so schnell wie möglich über die Bühne gehen. Offensichtlich möchte man das Thema vor den Wahlen abhaken, damit niemand merkt, dass Scholz ein Minister der Reichen ist. Im Wahlkampfmodus dann gilt es, so zu tun, als sei man irgendwie sozialdemokratisch und nicht durch und durch neoliberal.

Konkret geht es bei der Sache um ein Vorhaben mit dem sperrigen Titel »Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftssteuerrechts«. Kern des Gesetzentwurfs (der jW vorliegt) ist, dass Personengesellschaften wie Kapitalgesellschaften besteuert werden. Rechtlich sind 85 Prozent aller Unternehmen sogenannte Personengesellschaften (Einzelunternehmer, Familienbetriebe, Kommanditgesellschaften oder das Konstrukt GmbH und Co. KG). Kapitalgesellschaften sind sogenannte juristische Personen (Aktiengesellschaften wie zum Beispiel der VW-Konzern, GmbHs oder Genossenschaften). Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften werden in Deutschland steuerlich bis jetzt unterschiedlich behandelt. Während Kapitalgesellschaften nur mit 15 Prozent des zu versteuernden Einkommens zur Kasse gebeten werden, unterliegen Personengesellschaften – wie alle Steuerzahler – der Einkommenssteuer. Sie werden gestaffelt, aber in der Spitze mit bis zu 45 Prozent besteuert und zur Kasse gebeten – dem derzeitigen Höchstsatz in der Einkommenssteuer. Damit Personengesellschaften nicht steuerlich benachteiligt werden, gelten für sie spezielle Steuervergünstigungen für einbehaltene Gewinne. Dadurch soll die Steuerlast für sie auf das Maß von Kapitalgesellschaften gedrückt werden. Inklusive der Gewerbesteuer liegt sie in Deutschland im Schnitt für beide Gesellschaftsformen bei knapp über 30 Prozent. Allerdings sind die steuerlichen Regelungen für die Einbehaltung von Gewinn für Personengesellschaften so kompliziert, dass sie vielfach nicht angewendet werden.

Dass die Monopole gegenüber mittelständischen Unternehmen steuerlich im Vorteil sind, kann nicht überraschen. Schließlich haben die großen Konzerne ganz andere Machtressourcen, ihre Interessen in der Politik durchzuboxen. Wenn nun der Finanzminister die Steuern angleichen möchte, hört sich das im ersten Moment wie eine klassische reformistische Forderung an. Doch Scholz wäre nicht Scholz, wenn dies nicht ganz im Sinne des Neoliberalismus geschehen würde. Geplant ist nämlich gerade nicht, dass Aktiengesellschaften endlich mehr Steuern berappen müssen, sondern es geht darum, dass Personengesellschaften dann weniger zahlen. Oder einfach ausgedrückt: Die Unternehmenssteuern werden gesenkt.

Auf Nachfrage von jW, warum man nicht die Steuern für Kapitalgesellschaft bzw. Monopole einfach erhöht, entgegnete das Finanzministerium, es handele sich um eine politische Entscheidung. Mit anderen Worten: Man möchte zum einen den Monopolen nicht auf die Füße treten und zum andern neoliberale Steuerpolitik vertiefen. Im Begleitschreiben des Bundesfinanzministeriums zum Gesetzentwurf heißt es: »Die Option zur Körperschaftssteuer stellt einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere der vielen auf internationalen Märkten erfolgreich tätigen Familienunternehmen in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft oder einer offenen Handelsgesellschaft dar.«

Auf die Frage der jW, wer denn diese Steuersenkungen bezahlen soll, schließlich entgehen dem Staat dadurch Milliarden, und warum man nicht statt dessen die Hartz-IV-Bezüge erhöhe, antwortete das Ministerium ebenfalls, dies sei eine politische Entscheidung. Eine solche ist es tatsächlich, eine zwischen Kapital und Arbeit. Und Scholz hat sich für die Seite des Kapitals entschieden.

Während der Minister dabei ist, die Unternehmenssteuern zu senken, fordert der FDP-nahe Steuerzahlerbund eine Sparrunde im Bundeshaushalt. Jedes Ministerium müsse Prioritäten bei den Ausgaben setzen. Insgesamt gelte es, 30 Milliarden Euro einzusparen, sagte Präsident Reiner Holznagel am Dienstag. Nötig sei eine »Rotstiftpolitik mit System«. Scholz indes plant für das laufende Jahr einen Nachtragshaushalt und insgesamt Rekordschulden in Höhe von rund 240 Milliarden Euro. Im kommenden Jahr sollen noch einmal 81,5 Milliarden Euro aufgenommen werden. Dafür müsste der Bundestag erneut eine Ausnahme von der im Grundgesetz verankerten »Schuldenbremse« bewilligen. Holznagel kritisierte, die gewaltigen Lücken im Etat seien nicht nur Pandemiekosten geschuldet. Der Steuerzahlerbund forderte: »Die Schuldenbremse darf nicht weiter aufgeweicht werden – ihre Glaubwürdigkeit muss verteidigt werden.«

Mit dem »Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftssteuerrechts« hat Scholz zugleich indirekt klargemacht, dass das Kapital nicht für die Coronakrise bezahlen wird. Dreimal darf man raten, wer das Haushaltsloch am Ende stopfen soll: Arbeiter und Rentner beispielsweise.