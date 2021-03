Myanmar: Mehr als 600 Verhaftete freigelassen

Yangon. Die Militärjunta in Myanmar hat am Mittwoch mehr als 600 festgenommene Demonstranten freigelassen. Das teilte das staatliche Fernsehen mit. Jüngsten Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP zufolge sind seit dem Umsturz am 1. Februar mindestens 275 Menschen getötet worden, mehr als 2.800 wurden zumindest vorübergehend festgenommen. Der UN-Menschenrechtsrat in Genf forderte in einer Resolution am Mittwoch, dass alle, die in Myanmar Menschenrechtsverletzungen begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Im Land selbst wurden die Proteste zugunsten eines »stillen Streiks« ausgesetzt. (dpa/jW)