Gaza: Israel greift Hamas-Stellungen an

Gaza. Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen am Tag der Parlamentswahl hat Israels Armee in der Nacht zum Mittwoch Ziele in dem Gebiet angegriffen. Die Luftwaffe habe einen Militärposten der in Gaza regierenden Hamas sowie eine Werkstatt zur Herstellung von Raketen beschossen, teilte die Armee mit. Am Dienstag abend war aus dem unter israelischer Blockade stehenden Küstenstreifen ein Geschoss in Richtung der israelischen Stadt Beerscheva abgefeuert worden. Laut Medienberichten landete die Rakete in offenem Gelände. (dpa/jW)