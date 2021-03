Afghanistan: Taliban lehnen Neuwahlen ab

Kabul. Die islamistischen Taliban haben einen Vorschlag von Afghanistans Präsident Aschraf Ghani zu Wahlen noch in diesem Jahr zurückgewiesen. Ghani werde den Vorschlag bei einer Konferenz in der Türkei im April erläutern, sagte ein ranghoher Regierungsbeamter am Mittwoch. Die Taliban wiesen das Ansinnen umgehend zurück. Wahlen hätten das Land schon in der Vergangenheit »an den Rand einer Krise gebracht«, sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid der AFP. Alle Entscheidungen über die Zukunft Afghanistans müssten im Zuge der laufenden Verhandlungen zwischen der Regierung und den Taliban gefällt werden. (AFP/jW)