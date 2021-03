Verbot von Reichsflaggen vom Tisch

Achille Abboud / NurPhoto / dpa Reichsflaggen auf den Stufen des Reichstagsgebäudes: Gegner der Coronamaßnahmen in Berlin (29.8.2020)

Wer auf Kundgebungen und Demonstrationen beispielsweise kommunistische oder prokurdische Fahnen schwenkt, kann es schnell mit der Staatsmacht zu tun bekommen. Anders ist das, wenn schwarz-weiß-rote Fahnen – schon in der Weimarer Republik ein Erkennungszeichen der politischen Rechten – geschwungen werden. Die bei Neonazis und »Reichsbürgern« immer beliebter werdenden Reichsflaggen oder Reichskriegsflaggen provozieren kein unmittelbares Einschreiten. Entsprechende Regelungen zu verschärfen, will die Bundesregierung den Ländern überlassen, wie der Tagesspiegel am Sonntag berichtete.

Eine Änderung des Strafrechts lehnen das von Christine Lambrecht (SPD) geleitete Bundesjustizministerium (BMJ) und das von Horst Seehofer (CSU) geführte Bundesinnenministerium (BMI) jedenfalls ab. Das geht dem Bericht zufolge aus einem Schreiben der beiden Ressorts vom Februar an den Vorstandsvorsitzenden der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung, Elmar Esser, hervor. Dieser hatte sich zu Jahresbeginn an die Ministerien gewandt und gefordert, das Zeigen von Reichsflaggen, Reichskriegsflaggen und ähnlichen Symbolen zu verbieten. Sie stünden für »Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Demokratieverachtung«, zitierte der Tagesspiegel aus dem Brief von Esser.

Ihm antworteten Margaretha Sudhof, Staatssekretärin im BMJ, und Hans-Georg Engelke, Staatssekretär im BMI. Ein Verbot dieser Flaggen werde ihrer Antwort zufolge deshalb nicht angestrebt, weil Neonazis sich dann einfach andere, »eigentlich neutrale oder sogar positiv besetzte« Symbole oder Flaggen zu eigen machen könnten. Man wolle ein »unwürdiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen Gesetzgeber und Extremisten« vermeiden.

Dem Schreiben zufolge halte man es in beiden Ministerien für sinnvoller, wenn Bund und Länder gemeinsam ihr Vorgehen koordinieren würden, um über das Versammlungsrecht das Zeigen bestimmter Symbole zu unterbinden. Damit böten Reichsflaggen und Reichskriegsflaggen der Polizei künftig zumindest theoretisch Anlass genug, rechte Aufmärsche offiziell auflösen zu können – eine Möglichkeit, von der bislang vor allem gegenüber Kundgebungen wie der zum Luxemburg-Liebknecht-Gedenken am 10. Januar in Berlin oder beliebiger Demonstrationen für Solidarität mit den kurdischen Verteidigungskräften von YPG und YPJ Gebrauch gemacht wurde.

Das BMI habe dem Schreiben an Esser zufolge eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die im Auftrag der Innenministerkonferenz einen »Mustererlass« zum behördlichen Umgang mit dem öffentlichen Zeigen von Reichsflaggen und Reichskriegsflaggen entwickeln soll. Der Vorteil für rechte Fahnenschwenker: Bei einem bloßen Erlass würde man eine Ordnungswidrigkeit begehen. Ein gesetzliches Verbot würde dagegen ein Strafverfahren nach sich ziehen.

Auf ein Verbot schwarz-weiß-roter Flaggen auf Kundgebungen und bei Aufmärschen brauchen Antifaschistinnen und Antifaschisten derzeit demnach nicht hoffen. Es wäre ohnehin nur die Bekämpfung eines Symptoms. Dem fortschreitenden Rechtsruck wird damit nicht beizukommen sein.