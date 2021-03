»Ocean Viking« darf nach Sizilien

Rom. Das Schiff »Ocean Viking« der Hilfsorganisation SOS Méditerranée darf mehr als 100 gerettete Bootsflüchtlinge auf die italienische Insel Sizilien bringen. Die italienischen Behörden hätten den Hafen in Augusta zugewiesen, teilte die Organisation am Dienstag mit. Die Ankunft dort war für die Mittagszeit geplant. In der vergangenen Woche hatte das Team der »Ocean Viking« in zwei Rettungsaktionen insgesamt 116 in Seenot geratene Geflüchtete an Bord genommen. Fünf Menschen wurden demnach positiv auf Corona getestet und befinden sich in Isolation. (dpa/jW)