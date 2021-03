Bangladesch: Tote nach Brand in Lager

Dhaka. Bei einem Großbrand in einem Lager mit Hunderttausenden Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 450 weitere Menschen seien verletzt worden und 400 Menschen würden vermisst, hieß es vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Dienstag. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen nach eigenen Angaben nach einem stundenlangen Kampf in der Nacht zum Dienstag löschen. Die Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Nach UNHCR-Angaben sind rund 10.000 Hütten durch den Brand beschädigt oder zerstört worden, nach einer ersten Einschätzung sind nun 45.000 Menschen obdachlos. (dpa/jW)