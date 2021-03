Verein zählt mehr Angriffe auf Journalisten

Leipzig. Das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg von Angriffen auf Journalisten in Deutschland registriert. 69 tätliche Angriffe listet die Organisation aus Leipzig in ihrer am Dienstag veröffentlichten Analyse für 2020 auf. Das sei die höchste Zahl seit Beginn der Erhebung vor sechs Jahren. 2019 waren es demnach 14 Fälle, im Jahr davor 26. »Ausschlaggebend für den starken Anstieg sind die vielen Gewalttaten auf pandemiebezogenen Versammlungen«, hieß es weiter. Dort seien 71 Prozent der registrierten Angriffe erfolgt. (dpa/jW)