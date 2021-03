Ach, wenn’s mich doch gruselte

John Angelo/UPI Photo/imago images Zum Beispiel der Horrorclown: Was zur Hölle hat sich Stephen King dabei gedacht?

Features, die über Neonazis in Deutschland aufklären wollen, sind an sich keine schlechte Sache. Das Problem ist, dass sie meist auf begrenzte Regionen innerhalb der heutigen BRD fokussieren oder nur die Ereignisse vergangener Zeiten betrachten. Verknüpfungen zu heutigem rechten Terror herzustellen, bleibt dem Publikum überlassen. Das gilt auch für Andreas F. Müllers »Blauhelme nach Brandenburg – Rechte Geschichten aus dem Hinterland« (SFB/ORB/NDR/DLF/SWR 2000; Di., 19.15 Uhr, DLF), eine Wiederholung.

Auf zu erfreulicheren Themen: Stephen King hat bereits seine zwei Impfdosen erhalten! Das erzählte er im Interview mit Stephen Sackur in der Sendung »Hardtalk«, die vergangene Woche bei BBC World News ausgestrahlt wurde und am Freitag, 19.3., als Podcastepisode online ging. Der Großmeister des Horrorgenres bietet hier gewisse Einblicke in seine Intentionen beim Schreiben. Unbedingt anhören!

Mit Horror und Mystery beschäftigt sich auch Hörspielautor Robert Weber. »Das Djatlow-Massaker« (SWR 2021; Ursendung Teil 2/9 Di., 19.45 Uhr, SWR 2) greift einen Unfall von Wanderern im Uralgebirge Ende der 1950er Jahre auf und verknüpft ihn mit fiktiven Ereignissen. Ein Feature über »Begegnungen in einem israelischen Elternheim« kommt dann mit Jörn Klares »Ich bin gebaut von Eisen« (DLF/NDR 2014; Di., 20 Uhr, NDR Kultur).

Überraschende Lebens- und Gesellschaftskonzepte zeigt Lorenz Schröter in »Die Freiheit der Meere – Inselstaaten Marke Eigenbau« (SWR/DLF Kultur 2021; Di., 22 Uhr, DLF Kultur). Denn nicht nur die Superreichen ziehen sich gerne auf Inseln zurück. Zum 150. Geburtstag Heinrich Manns wird dann tags darauf Wolfgang Rödels »Die dummen Deutschen müssen uns immer gegeneinander ausspielen – Heinrich und Thomas Mann« (SFB/ORB 2000; Mi. und Wdh. Sa., je 19 Uhr, RBB Kultur) wiederholt.

Das deutschsprachige Hörspiel ist, mal abgesehen von Bestselleradaptionen, zuwenig international aufgestellt. Ausnahmen gibt und gab es jedoch auch immer schon, zum Beispiel Nathan Englanders »Worüber wir reden, wenn wir über Anne Frank reden« (NDR 2014; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur). Das ARD-Radiofeature des Monats kommt mit »Das Horrorheim – Ein Feature über profitorientierte Pflege auf Kosten der Betroffenen« (BR 2021; Mi., 22 Uhr, SWR 2 u. a.) von Claudia Gürkov, Christiane Hawranek und Melanie Marks. Auch in dieser Woche ist wieder Zeit für eine neue »Kurzstrecke« (DLF Kultur/Eigenproduktion 2021; Ursendung Do., 22 Uhr, DLF Kultur).

Der Hörspielregisseur und Autor Noam Brusilovsky hat Paul B. Preciados Text »Testo Junkie« (SWR 2021; Ursendung Do., 23 Uhr, SWR 2) zu einem Hörspiel gemacht, nicht verpassen. Um Musik und die psychologischen Aspekte ihrer Entstehung dreht sich »Genialer Wahnsinn – wahnsinniges Genie« (BR 2021; Fr., 19 Uhr und Wdh., Sa., 14 Uhr, BR-Klassik) von Florian Heurich. Hörspielursendungen gibt es von Thomas Mei­necke und Move D mit »Amorbach, California« (BR 2021; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) und von Albrecht Kunze: »Die dunkle Seite des Mundes« (HR 2021; Sa., 23 Uhr, HR2 Kultur). Empfehlenswerte Wiederholungen sind Ralf N. Höhfelds »Notaufnahme« (RBB 2020; So., 15 Uhr und Wdh. Mo., 20 Uhr, Bayern 2), Jan Philipp Reemtsmas Arno-Schmidt-Kompilation »Holunderblüte« (RB/SR 2008; So., 18 Uhr, Bremen Zwei). An Neuem steht an das »Antifa Info« (Sa., 19.30 Uhr, FSK), Teresa Doplers Eigenheimthriller »Unsere blauen Augen« (MDR 2021; Ursendung Mo., 22 Uhr, MDR Kultur) und Joachim B. Schmidts Island-Krimi »Kalmann« (DLF Kultur 2021; Ursendung Mo., 22 Uhr, DLF Kultur).