Christian Mang Aktivisten der Zero-Covid-Initiative (Februar 2021)

Aktivisten der »Zero Covid«-Kampagne demonstrierten am Montag im Berliner Regierungsviertel und teilten dazu mit:

Ein breiter Zusammenschluss aus Beschäftigten, Kulturbetreibenden und Wissenschaftler:innen fordert in einem Positionspapier eine Notbremse für die Wirtschaft. (…) Das Positionspapier der Zero-Covid-Initiative, deren Onlinepetition bereits über 100.000 Menschen unterschrieben haben, fordert die Schließung aller gesellschaftlich nicht zwingend erforderlichen Dienstleistungs- und Produktionsbereiche für mindestens drei Wochen bei vollem Lohnausgleich und finanzieller Unterstützung für selbständig und prekär Arbeitende. (…) Beschäftigte in lebensnotwendigen Bereichen sollen ein gesetzliches Anrecht auf Ausgleichsurlaub oder Sofortzahlungen erhalten.

Frédéric Valin, ehemaliger Pfleger und ebenfalls Mitglied der Zero-Covid-Kampagne, begründet die Forderung nach einer Notbremse für die Wirtschaft wie folgt: »Die dritte Welle wird zu einer Katastrophe in den Intensivstationen führen, es werden viele Menschen sterben. Die Strategie der Bundesregierung, alle Hoffnungen auf Impfstoffe zu setzen, war wieder einmal zuwenig, zu spät, zu schlecht gemacht. Diese Regierung ist der Krise nicht gewachsen.«

zero-covid.org

Verschiedene Hilfsorganisationen für Geflüchtete, unter anderem der Flüchtlingsrat Berlin, haben am Montag in einer Erklärung die Abschiebepolitik des Senats der Hauptstadt scharf kritisiert:

Berlins Innensenator präsentiert sich im Vorwahlkampf als Hardliner in puncto Abschiebungen. Ob Guinea, Afghanistan oder die Republik Moldau, vom Koalitionsversprechen einer humanen Abschiebepolitik ist viereinhalb Jahre später nichts mehr übrig. Mit der durch einen medienwirksamen öffentlichen Auftritt im Görlitzer Park unterstützten Einladung einer fragwürdigen guineischen Delegation zur Ausstellung von Abschiebedokumenten und der Beteiligung Berlins an der bundesweiten Massenabschiebung am 16. März nach Guinea ist in der Berliner guineischen Community Panik ausgebrochen. Wir gehen davon aus, dass diese Situation bei dem in Berlin lebenden Geflüchteten Alpha Oumar Bah aus Guinea dazu geführt hat, dass er den psychischen Druck nicht mehr aushielt und sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Leben nahm. (…)

Wir fordern den Innensenator auf, statt sich im Vorwahlkampf zu Lasten von geflüchteten Menschen mit Abschiebungen zu profilieren, endlich funktionierende Legalisierungs- und Bleiberechtsregelungen umzusetzen, um den betroffenen Menschen eine Perspektive zu bieten, statt rassistische Ressentiments zu fördern. Im Jahr 2020 haben sich bundesweit die Abschiebezahlen infolge der Coronapandemie mehr als halbiert. Berlin ist als einziges Bundesland auf dem Niveau des Vorjahres geblieben und hat 2020 fast zehn Prozent der Abschiebungen bundesweit zu verantworten. Berlin organisiert monatlich Massenabschiebungen in die Republik Moldau. Betroffen sind zum Großteil Romnja, welche in dem coronagebeutelten Land weder Perspektive noch einen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben. (…) Bei den bundesweiten Abschiebungen nach Afghanistan beteiligt sich Berlin an fast jedem Charter, so mit der Abschiebung eines jungen Mannes aus der Jugendstrafanstalt in Anstaltskleidung und ohne Geld oder der eines Opfers von gewalttätiger Hasskriminalität. (…)