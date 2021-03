Kongo: Kandidat der Opposition stirbt

Brazzaville. Kurz nach der Präsidentenwahl in Kongo-Brazzaville ist der Oppositionskandidat Guy Brice Parfait Kolélas gestorben. Nach Angaben seines Wahlkampfteams vom Montag erlag der 61jährige den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Kolélas war bei der Abstimmung am Sonntag wichtigster Herausforderer von Staatschef Denis Sassou-Nguesso. Der Präsident kam 1979 durch einen Militärputsch an die Macht. Mit Unterbrechung ist er mit 35 Amtsjahren einer der dienstältesten Staatschefs in Afrika. (dpa/jW)