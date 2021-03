Lehrerverband kritisiert Präsenzunterricht

Düsseldorf. Der Deutsche Lehrerverband hat Pläne für ein Festhalten am Präsenzunterricht in Schulen auch bei Coronainzidenzwerten über 100 scharf kritisiert. »Das ist mit Blick auf die Infektionsgefahr nicht verantwortbar«, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Rheinischen Post vom Montag. Das Vorgehen wäre nur gangbar, wenn Lehrer schon geimpft und ausreichend Schnelltests für Schulen bereitgestellt würden. »Davon sind wir aber an neun von zehn Schulen noch meilenweit entfernt«, kritisierte Meidinger. (AFP/jW)