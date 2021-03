»Lockdown« mit Ausnahmen

Oliver Berg/dpa NRW-Bestimmungen für Einzelhandel wieder ausgeweitet: Eine leere Fußgängerzone in Köln (3.2.2021)

Vor dem Hintergrund steigender Inzidenzwerte traten am Montag die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen, um über das weitere Vorgehen im Umgang mit der Coronapandemie zu beraten. Bereits vor Beginn der bei jW-Redaktionsschluss noch andauernden Verhandlungen war der Inhalt eines Beschlussentwurfs bekanntgeworden. Demnach sollten Lockerungen der Kontaktbeschränkungen Familienbesuche Anfang April ermöglichen. Bis zu vier Angehörige des engsten Familienkreises inklusive Kindern bis 14 Jahren sollten sich über die Osterfeiertage treffen dürfen. Das Verhalten der Bevölkerung vor den Weihnachtsfeiertagen habe gezeigt, dass solche Schritte sicher gestaltet werden könnten.

Darüber hinaus allerdings sah ein Entwurfspapier eine Verlängerung des »Lockdowns« bis einschließlich 18. April vor. Vorab wurde zudem bereits über mögliche lokale Ausgangssperren diskutiert. An eine Öffnung der derzeitigen Bestimmungen zur Pandemiebekämpfung sei laut Bundesregierung nur bei stabilen oder sinkenden Zahlen zu denken. In der jetzigen Situation sehe man sich jedoch steigenden Infektionszahlen und einer wachsenden Auslastung der Anzahl an Intensivbetten ausgesetzt, sagte Regierungssprecherin Martina Fietz am Montag in Berlin. Zur Zeit sei die Situation eingetreten, dass die zwischen Bund und Ländern vereinbarte »Notbremse« gezogen werden müsse. Diese sieht eine Rücknahme von Öffnungen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner vor, laut Robert-Koch-Institut lag der Wert am Montag bundesweit bereits bei 107,3.

In Nordrhein-Westfalen waren am Montag zwischenzeitlich Coronaschutzverordnungen für den Einzelhandel vom Oberverwaltungsgericht (OVG) des bevölkerungsreichsten Landes außer Kraft gesetzt worden. Das OVG gab einer Klage der Elektrokette Media-Markt statt, wonach die seit 8. März bestehenden Lockerungen für Kundenbesuche nach Terminvergabe in Blumengeschäften und im Schreibwaren- und Buchhandel gegen den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz verstießen. Noch am Montag verschärfte daher die Landesregierung in Düsseldorf die bestehenden Bestimmungen für den Einzelhandel und dehnte sie wieder auf die Anfang März gelockerten Bereiche aus. (dpa/jW)