Kredit verspielt

Murad Sezer/Murad Sezer Ein hoher Leitzins befeuert die Devisenspekulation. »Großer Basar« in Istanbul

In der Türkei sitzen Notenbanker auf dem Schleudersitz. Am Freitag abend entließ Präsident Recep Tayyip Erdogan den Chef der Zentralbank TCMB, Naci Agbal, der erst im November auf den Posten berufen worden war. Agbal wurde von der Regierung als Vertreter einer harten Geldpolitik installiert, nachdem sich Ankara über Monate gegen die Forderung internationaler Investoren gestemmt hatte, den Leitzins anzuheben. Seitdem hatte Agbal den Zins im rasanten Tempo von 10,25 auf 19 Prozent nach oben geschraubt. Erdogan hatte damals erklärt, er werde der Zentralbank vorläufig freie Hand lassen, um den Kursverfall der Lira zu stoppen. Er wollte Zeit gewinnen, um wirtschaftliche Reformen durchsetzen zu können, die Investitionen freisetzen sollen.

Zins flachhalten

Die Verschnaufpause ist nun vorbei. Nachfolger Agbals wird der Wirtschaftsprofessor Sahap Kavcioglu. Dieser hatte in einer Kolumne in der Zeitung Yeni Safak im Februar untermauert, dass er eine expansive Geldpolitik verfolgen werde. »Zinserhöhungen werden indirekt zu einem Anstieg der Inflation führen«, warnte Kavcioglu.

Das internationale Finanzkapital reagierte entsetzt. Die türkische Lira verlor am Montag zu Beginn gegenüber dem US-Dollar 15 Prozent an Wert. An der Börse in Istanbul stürzte der Leitindex um 6,65 Prozent ab. Daraufhin wurde der Handel vorübergehend ausgesetzt.

Die schwache Lira verteuert Importe und die Rückzahlung internationaler Kredite. Der wieder ansteigende Ölpreis macht dem Land zu schaffen, denn die Türkei ist in hohem Maße auf Energieimporte angewiesen. Erdogan hat angekündigt, die hohe Abhängigkeit vom Ausland durch eigene Produktion substituieren zu wollen. Ankara solle unter anderem zum Gasexporteur aufsteigen – Probebohrungen im Schwarzen Meer und im Mittelmeer führen bereits zu internationalen Konflikten unter anderem mit Griechenland und der EU.

Hilfe für Unternehmen

Die Regierung braucht niedrige Zinsen, um die Kreditvergabe zu erleichtern. Erst vor knapp zwei Wochen hatte Erdogan ein umfangreiches Konjunkturprogramm vorgestellt. Der Anteil der Devisen am gesamten Schuldenbestand des Landes solle reduziert werden, um weniger anfällig gegenüber »externen Schocks« zu sein, sagte Erdogan am 12. März bei der Präsentation seiner Pläne in Istanbul. Das Ziel sei eine einstellige Inflationsrate. Um im Lebensmittelsektor die Preise zu senken, die mit Steigerungen von mehr als 18 Prozent über dem Warendurchschnitt liegen, soll ein »Frühwarnsystem« eingeführt werden. Erdogan versprach die Förderung von Investitionen, Erleichterung im Inlandshandel, eine Stärkung der Wettbewerbspolitik und Marktüberwachung. Für die 850.000 Kleinunternehmen kündigte er niedrigere Einkommenssteuern an. Mit einem staatlichen Garantiefonds könnten Firmen, die selbst Anleihen begeben, unterstützt werden, kleine Betriebe könnten staatliche Kredite bekommen, falls sie die Beschäftigung ausweiten.

Einher mit den Wirtschaftsreformen setzt Erdogan auf innenpolitische Verschärfungen. »Wir werden unsere Ziele erreichen, indem wir Tag und Nacht arbeiten, um die Türkei zu einer der stärksten zehn Volkswirtschaften der Welt zu machen«, sagte Erdogan am 12. März. Gewerkschaften und politische Opposition sollen dabei nicht stören.