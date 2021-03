Bangladesch: Feuer in Lager ausgebrochen

Dhaka. In Bangladesch ist in einem Lager mit Hunderttausenden Rohingya-Flüchtlingen ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer habe sich am Montag nachmittag entzündet und konnte bis zum Abend (Ortszeit) nicht gelöscht werden, sagte der Chef der für Flüchtlinge zuständigen Behörde der dpa. In dem betroffenen Gebiet hätten mindestens 150.000 Menschen in Hütten gelebt. Noch könne der Schaden des Brandes aber nicht abgeschätzt werden. Feuerwehr, Polizei und Armee seien vor Ort. Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit waren 2017 vor Militärgewalt in Myanmar in das Nachbarland Bangladesch geflüchtet. (dpa/jW)