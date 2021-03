Schottland: Gesetzentwurf für neues Referendum

Edinburgh. Gut sechs Wochen vor der Parlamentswahl in Schottland hat die Regionalregierung einen Gesetzentwurf für ein neues Unabhängigkeitsreferendum vorgelegt. Die Wähler sollen demnach dieselbe Frage wie bei der Volksabstimmung 2014 beantworten: »Sollte Schottland ein unabhängiges Land sein?« Damals hatte eine knappe Mehrheit dagegen gestimmt. Regierungschefin Nicola Sturgeonwill nach dem »Brexit« ein unabhängiges Schottland zurück in die EU führen. Die britische Regierung lehnt eine neue Volksbefragung strikt ab. Das zuständige schottische Kabinettsmitglied Michael Russell sagte hingegen am Montag, London habe keine demokratische Rechtfertigung, die Abstimmung zu verhindern, falls bei der Wahl am 6. Mai Pro-Unabhängigkeit-Parteien die Mehrheit erreichen. Der Zeitpunkt soll demnach in der kommenden Legislaturperiode festgelegt werden. (dpa/jW)