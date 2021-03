Unter anderen Vorzeichen

Kairos Filmverleih/dpa Blick auf die Peripherie der italienischen Hauptstadt: »Das andere Rom« (Filmszene)

Gianfranco Rosi ist hierzulande vor allem als Gewinner des Goldenen Bären bekannt: »Seefeuer«, sein 2016 bei der Berlinale prämierter Dokumentarfilm, schildert die (vorübergehend) vom italienischen Staat organisierte Seenotrettung ebenso nüchtern wie den Alltag von Bewohnern Lampedusas. Dabei stiften nur einzelne thematische und visuelle Motivketten eine Verbindung zwischen den Insulanern und den aus dem Mittelmeer gefischten Migranten, was jedoch einen subtilen Humanismus ergibt, der gerade wegen des Verzichts auf wohlfeile Sentimentalität um so eindrücklicher wirkt. Freilich hatte der 1963 in Eritrea geborene Italiener schon gut zwei Jahrzehnte vor »Seefeuer« mit dem Filmemachen begonnen, wobei zwischen der Fertigstellung seiner frühen Werke manchmal eine kleine Ewigkeit verging. Diese Filme sind mit einer Ausnahme nie in deutschen Kinos gelaufen, nun aber allesamt beim Streamingdienst Mubi verfügbar.

Spröde Poesie

»Das andere Rom«, 2013 mit dem Hauptpreis des Festivals von Venedig ausgezeichnet, wirft einen ungewohnten Blick auf die Peripherie der italienischen Hauptstadt. Die Kamera, die Rosi in jedem Film selbst führt, beobachtet hier ein knappes Dutzend Menschen, deren einzige Verbindung – neben einem Hang zur Kauzigkeit – die räumliche Nähe zur römischen Ringautobahn ist. Der Bezug des Films auf diese Asphaltschleife bleibt allerdings ebenso abstrakt wie deren Verbindung zum historischen Stadtkern. An der einen oder anderen Stelle mag man sich deshalb konkretisierende Texteinblendungen wünschen – oder gar altmodische Off-Kommentare, die Rosi wie die meisten aktuellen Dokumentarfilmer verschmäht. Die spröde Poesie dieser Herangehensweise erhält jedoch einen ungeahnten Resonanzboden, wenn man zusätzlich den Kurzfilm betrachtet, der zuvor zum selben Thema entstand: In »Tanti futuri possibili. Con Renato Nicolini« wird der im Filmtitel genannte Architekturprofessor auf dem Rücksitz eines Kleinbusses über die Ringautobahn chauffiert, was uns eine gute halbe Stunde lang Gelegenheit bietet, dem Gedankenfluss dieses zerstreuten Intellektuellen zu folgen, der auch einflussreicher Kulturpolitiker der Kommunistischen Partei Italiens war.

Diese einfache Konstellation wird unter denkbar anderen Vorzeichen variiert, wenn Rosi in »Der Auftragskiller – Zimmer 164« wieder einen einzigen Mann, unterbrochen nur von wenigen Schnitten, reden lässt. Dabei hält der Unbekannte sich in jenem Motelzimmer auf, in dem er einst nach eigenen Angaben ein Entführungsopfer folterte. Der vermummt bleibende Kerl hat offenbar viele Jahre einem mexikanischen Drogenkartell gedient und schildert dieses Geschäft, indem er seine Worte mit flüchtigen Skizzen untermalt, die er mit einem Textmarker in ein Notizbuch kritzelt. Diese Strichmännchen tragen indes ebenso zur befremdeten Distanz des Publikums bei wie die theatralische Gestik, mit der der Mörder seine Worte raumgreifend unterstreicht.

Dagegen ergibt sich im Debütfilm »Boatman« die kritische Reflexionsebene aus der sichtlichen Parallele zu den immer wieder im Bild auftauchenden Touristen, die wie Rosi kamerabewehrt die hinduistischen Bestattungsriten auf dem Ganges bestaunen. Die unablässigen Vorträge von Fremdenführern steuern ebenso einen fortlaufenden Kommentar bei wie die Bemerkungen des titelgebenden Bootsführers, den der Filmemacher für den Dreh angeheuert hat. Implizit scheint Rosi die Indiskretion des eigenen Blickes sogar mit der Fressgier einer kurz sichtbaren Schar Geier zu vergleichen. Doch wenn er diesen atemberaubenden Film damit beendet, den Bootsmann zu bezahlen und sich von ihm unwirsch ins Hotel zurückschicken zu lassen, bedeutet das Eingeständnis seiner Fremdheit nur eine Teilwahrheit. Denn Rosi ist immerhin nicht weniger als achtmal nach Indien gereist, um den knapp einstündigen Film zu drehen.

Intime Augenblicke

Seine Gewohnheit, Jahre an den Drehorten zu verbringen, kommt indes seinem schönsten Film besonders zugute. »Unter dem Meeresspiegel« porträtiert ein Dutzend Obdachlose, die auf einem alten Militärgelände inmitten der kalifornischen Wüste in Wohnwagen, Bussen und Zelten kampieren. Einer dieser Eigenbrötler proklamiert den Anspruch seiner Nachbarn auf unbedingte Privatsphäre – um so bezeichnender ist, dass Rosis Kamera anschließend auch in intimsten Augenblicken geduldet wird. Das scheint symptomatisch für den Widerspruch im Selbstverständnis dieser Leute, ein Widerspruch, dem dieser wunderbare Film viel besser gerecht wird als der aktuelle Oscar-Favorit, Chloé Zhaos thematisch verwandter Spielfilm »Nomadland«. Einerseits unterstreicht Rosi Parallelen zu US-amerikanischen Freiheitsmythen, wenn er die Komposition eines schönen Countrysongs begleitet, der im trotzigen Bekenntnis zu weltabgewandtem Individualismus gipfelt. Andererseits lässt er uns aber auch wissen, wie weit man sich dem Zugriff der Polizei entziehen muss, bevor man überhaupt ungestört unter freiem Himmel schlafen kann. Und vor allem arbeitet Rosi zärtlich heraus, dass sogar zäher amerikanischer Pioniergeist von materieller Not irgendwann an physische und psychische Grenzen gestoßen wird.