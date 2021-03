Sakrosankte MfS-Akten

Christian-Ditsch.de Karteikarten der ehemaligen Hauptabteilung IX/11 des MfS, die sich mit der Aufklärung von Nazi- und Kriegsverbrechen befasst hat (Berlin, 13.10.2016)

Die Mitteilungen des vor nunmehr 30 Jahren in Berlin von Archivaren, Bibliothekaren und Historikern des Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung gegründeten Förderkreises »Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung« gehören zu den wenigen deutschsprachigen Fachzeitschriften, die sich der Arbeiterbewegungsgeschichte widmen. Auch die Beiträge des gerade erschienenen Heftes 59 widerspiegeln diese Schwerpunktsetzung sehr anschaulich.

Besonders hervorzuheben sind die Ausführungen von Günter Benser über das »Gesetz zur Änderung des Bundesarchivgesetzes, des Stasiunterlagengesetzes und zur Errichtung eines oder einer SED-Opferbeauftragten«. Benser hebt hervor, dass dieses Gesetz hinsichtlich der Eingliederung der MfS-Unterlagen in das Bundesarchiv einen unverkennbaren Fortschritt darstelle, etwa weil damit die politisch-ideologische Überfrachtung des Aktenbestandes entfalle. Andererseits macht Benser unmissverständlich auf die Defizite und Ungereimtheiten dieses Gesetzes aufmerksam. So verwehre es dem Bundesarchiv das Recht, den zu übernehmenden Aktenkorpus sowie die sonstigen Überlieferungen und Asservate nach archivwissenschaftlichen Prinzipien zu bewerten und zu bereinigen. Das Sakrosanktsprechen ausnahmslos aller Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR lasse sich nur dadurch erklären, dass entgegen manchen Beteuerungen aus jüngster Zeit der Umgang mit der Geschichte der DDR weiterhin eng an das Wirken des Ministeriums für Staatssicherheit gekoppelt werden soll. Es sei eben nicht vorgesehen, die deutsche Nachkriegsgeschichte als Doppelbiographie zweier Staaten zu untersuchen. Dies werfe die Frage auf, ob sich der Gesetzgeber bewusst sei, von wo die Bedrohung der Demokratie eigentlich ausgehe – von der verblichenen DDR oder von gewaltbereiten rechten Demokratieverächtern.

Unter den weiteren Beiträge des Heftes ist das aufschlussreiche Interview mit Inge Pardon, der Initiatorin der Gründung des Förderkreises, hervorzuheben. Der Leser erfährt bislang unbekannte Details über die Gründungsphase und über den komplizierten Weg der Überführung des Zentralen Parteiarchivs und der Bibliothek des ehemaligen Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung in das Bundesarchiv. Informativ sind auch die Beiträge über das Archiv der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins, die Sammlung der Arolsen-Archive, das Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft in Berlin, die Biographische Bibliothek in Berlin-Neukölln und den Lern- und Gedenkort Prager-Haus in Apolda.

Vorgestellt werden die Erinnerungen der linken Sozialdemokratin und Briefpartnerin Rosa Luxemburgs, Maria Geck, ein Dokument über Minna Faßhauer (Volkskommissarin für Volksbildung während der Revolution 1918/19 im Land Braunschweig) sowie die 1935 verfassten Überlegungen zur Herausbildung der Kommunistischen Partei Albaniens von Lazar Fundo, einem Zeugen der Frühphase der kommunistischen Bewegung dieses Landes.