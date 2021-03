imago/ZUMA Press

Gesicht verloren

Zu jW vom 18.3.: »Washington hetzt weiter«

Zu den Qualitäten eines Politikers zählt die Fähigkeit, zur rechten Zeit am rechten Ort eine Meinung zu vertreten. (…). Das gilt um so mehr für die Repräsentanten der Spitzenpolitik eines Landes (…). Die zunehmende Brutalisierung in den von kapitalistischer Konkurrenz und Kapitaldominanz geprägten Gesellschaften des Westens widerspiegelt sich jedoch im Sprachgebrauch. Erkennbar in der Alltagssprache sowie in den Massenmedien, deren mitmenschliche Regeln und kulturelle Ansprüche gegenüber aggressivem Marktschreiertum und verheiligter Profitlogik immer mehr an Rückhalt verlieren. Auf der Ebene der internationalen Beziehungen hätte ein ähnlicher Niedergang der Sprache der Diplomatie letztlich nicht nur destabilisierende, sondern vermutlich katastrophale Konsequenzen für die existentielle Sicherheit von Staaten und Völkern. (…) Die Sprache der Diplomatie erlaubt normalerweise, Interessen zu erläutern und auszugleichen – und vor allem eine Gesichtswahrung der Akteure in gefährlichen Sackgassensituationen. Man denke an die Kuba-Krise 1962, als die Welt nur knapp an einem Atomkrieg vorbeischrammte. Selbst in den angespanntesten Phasen der Konfrontation des Kalten Krieges zwischen NATO und Warschauer Vertragsstaaten, ja auch bei der Verteufelung der UdSSR als »Reich des Bösen« verstieg sich weder Ronald Reagan noch ein anderer US-amerikanischer Präsident zu einer persönlichen Beleidigung eines sowjetischen oder russischen Staatschefs. Dies blieb Joseph Biden vorbehalten, der vor kurzem in einem Interview auf die suggestive Frage, ob er den russischen Präsidenten Wladimir Putin für einen Mörder halte, antwortete: »Ja, das tue ich.« Unfassbar! Das kann auch nicht mit der freundlich belächelten Demenz eines »Sleepy Joe« (so sein Vorgänger Donald Trump im letzten Präsidentschaftswahlkampf) verharmlost werden. Angesichts der den beiden in Konflikt geratenen Präsidenten zu Gebote stehenden Kernwaffenpotentiale, der größten der Welt, wäre dringend Abrüstung zu fordern. Doch die höchste präsidiale Kontaktebene scheint nunmehr für lange Zeit verbaut.

Prof. Gregor Putensen, Greifswald

Propagandakrieg

Zu jW vom 18.3.: »Gedankenfreiheit 2021«

Soll die russische Regierung die Auslandssender doch einfach verbieten! Die Empörung wird für kurze Zeit groß sein, dann wird wieder Alltag einkehren. Und in einem oder zwei Jahren wird’s eine Doku darüber auf Arte geben, in der das angeprangert wird, mit allerlei pseudoinvestigativen »Enthüllungen« von Leuten, die irgendwo in der Maschinerie tätig waren, die Seiten gewechselt haben und sich anschließend im Lebenslauf damit schmücken wollen, gegen Präsident Wladimir Putin und sein System aufbegehrt zu haben, was sich bei westlichen Medien als neuen Arbeitgebern sicher gut macht. Die Meinung über Russland in der westlichen Presse kann ja ohnehin nicht viel weiter sinken. (…) Insgeheim wünschen sich doch die Deutsche Welle, CNN und Co., dass ihnen die Sendelizenzen entzogen werden, das würde immerhin den offensichtlichen Widerspruch auflösen, einerseits Putinsche Autokratie und Autoritarismus, Diktatur und ähnliches anzuprangern, andererseits aber eben jenes dort frei äußern zu dürfen, nur dass es relativ wenige Russinnen und Russen interessiert, wie sich ja wohl auch das Publikum für RT im Westen in Grenzen hält. Was wohl auch der Grund ist, warum beide Seiten es einigermaßen tolerieren. Würden die entsprechenden Auslandssender im jeweiligen »Feindesland« signifikanten Einfluss ausüben, würde man nicht lange rumtun und unter irgendeinem Vorwand dagegen vorgehen, auch im »freien« Westen. Man kann sich schon wundern, was dieser ganze Propagandakrieg soll (…) Allerdings hat ja eindeutig der Westen damit angefangen, was von seinem Sendungsbewusstsein herrührt, die ganze Welt nach seinem Abbild umzugestalten.

Ralf Schuster, Onlinekommentar

Menschengemacht

Zu jW vom 16.3.: »Wolken aus Sand«

In der Meldung heißt es, dass der Sandsturm in Beijing »seinen Ursprung in der Wüste Gobi« gehabt habe. Richtig und falsch. (…) Die Viehhalter der Trockengebiete der Welt haben immer gewusst, dass der großflächige Anbau von Feldfrüchten und das damit verbundene Aufbrechen der Vegetationsdecke dort nicht funktionieren. Die Viehzucht ist menschheitsgeschichtlich ja vor allem in Gegenden entstanden, die sich für Ackerbau aus klimatischen Gründen nicht eignen. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts hat es in der Gobi (einem Gebiet schlechter Weide, keiner Wüste, wie das mongolische Wort »Gov« festhält) keinen solchen Feldbau gegeben. Die Menge der Weidetiere wurde begrenzt durch die Menge an Viehfutter auf dem trockenen Boden und die Menge an Wasser. (…) Dieses Gleichgewicht war fragil, hat aber über Jahrhunderte gehalten. Die Landnahme der Trockengebiete durch Bauern begann Anfang des 20. Jahrhunderts, als die imperialistischen Siegermächte nach dem Krieg gegen China (vulgo »Boxeraufstand« und »Germans to the front!«) solch enorme Reparationsleistungen verlangten, dass die chinesische Regierung die Besiedlung freigab, um aus den dadurch erzielten Steuereinnahmen die Reparationen bezahlen zu können. Das Aufbrechen des Bodens und das Absinken des Grundwasserspiegels durch die erforderliche Bewässerung sind wenn nicht der wahre Grund für die Desertifikation Nordchinas, so doch ihre vom Menschen verschuldete Ursache. Gegen die Wüstenbildung hat die VR China das ehrgeizige Projekt der »grünen Mauer« aufgelegt, bei dem versucht wird, durch Anpflanzung von Pionierpflanzen die weitere Verwüstung des Landes zu stoppen. Ähnliche Katastrophen durch Feldbau in ariden Gebieten gab es unter anderem in den USA der dreißiger Jahre, wo durch den dadurch erzeugten »Dust Bowl« Hunderttausende von Bauern ihre Existenzgrundlage verloren. (…) Ob der Sandsturm von Anfang März (…) aus der Sahara ebenfalls menschliche Ursachen hat, wäre zu klären. Der Sand in Beijing jedenfalls ist zum großen Teil menschengemacht.

Eike Seidel, per E-Mail