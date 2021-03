Nein zur Ethnisierung der Pandemie! Wuppertal ist bunt!

Umit Bektas/REUTERS Proteste gegen den Rückzug der Türkei aus dem Istanbul-Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt (Istanbul, 20.3.2021)

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) Wuppertal protestierte am Sonnabend gegen eine »Ethnisierung der Pandemie«:

Herr Leuschen, Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung, behauptet im lokalpolitischen Kommentar für Wuppertal »Reden ist Gold« vom 20. März 2021 (Ausgabe Wuppertal, Seite 18), dass »statistische Vergleiche unter den Kommunen Deutschlands (…) den Verdacht sehr nahe [legen], dass die Zahl der Infizierten mit der Struktur der Bevölkerung in einem Zusammenhang steht.« Das heißt bei ihm, dass »Städte mit einer vielfältigeren Einwohnerschaft im Nachteil« seien. Grund seien mehr »bildungsfernere Familien« mit höheren »Verständnisbarrieren«.

Diese Gruppen hielten sich nicht an die Pandemieregeln, behauptet er: »Die Botschaften [der Verwaltung] kommen nicht an, oder sie werden ignoriert.« So unterstellt er den von ihm markierten Gruppen ein häufigeres Fehlverhalten. Mit anderen Worten – die einkommensschwachen migrantischen Familien sind seiner Meinung nach schuld an den höheren Inzidenzzahlen hier in Wuppertal.

Herr Leuschen sollte sich das Dashboard zur Coronapandemie der Landesregierung anschauen: https://www.giscloud.nrw.de/corona-dashboard.html (…) Diese für alle zugängliche statistische Karte zeigt klar, dass Herrn Leuschens Verdacht, dass »Städte mit einer vielfältigeren Einwohnerschaft im Nachteil« seien, sich nicht bestätigen lässt.

Herr Leuschen redet mit diesen Behauptungen der Ethnisierung der Pandemie das Wort. Wir brauchen keine kollektiven Schuldzuweisungen! Wir wissen in Deutschland, wie gefährlich das ist. Die VVN-BdA Wuppertal fragt: Will Herr Leuschen weiter diesem Weg folgen, der unsere bunte und liberale Wuppertaler Stadtgesellschaft spaltet, mit negativen Folgen für uns alle?

Die Föderation demokratischer Arbeitervereine (DIDF) kritisierte am Sonntag Gewalt gegen Frauen in der Türkei:

Die türkische Präsident Erdogan hat mit sofortiger Wirkung die Istanbuler Konvention per Dekret aufgekündigt. Mit Unterzeichnung der Konvention in 2011 hatte die Türkei sich verpflichtet, Frauenrechte verbindlich festzulegen und auf allen staatlichen Ebenen Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen und betroffenen Frauen Schutz und Unterstützung zu bieten. Im Kern des Übereinkommens geht es um den grundlegenden Auftrag, Frauenrechte umzusetzen und die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft herzustellen. Auch wenn Frauenrechte somit nur auf Papier vorlagen, gab die Konvention Frauen die Möglichkeit, gegen Gewalt in der Ehe vorzugehen. Konservativen Kräften innerhalb der Gesellschaft war das Gesetz ein Dorn im Auge, weil es Scheidungen fördere und den Halt der Familie schwäche, so Kritiker.

Wir, die Föderation der Demokratischen Arbeitervereine, DIDF, verurteilen den Austritt der Türkei aus der Istanbuler Konvention und stehen solidarisch an der Seite der Frauen, die trotz staatlicher Widerstände ungebrochen ihren Kampf gegen Gewalt und Diskriminierung fortführen. Wenige Tage vor dem EU-Gipfel erwarten wir von der deutschen Bundesregierung statt leerer Empörungsbekundungen konsequente Schritte! Dazu gehört die Einstellung wirtschaftlicher und politischer Unterstützung sowie ein sofortiger Waffen- und Rüstungsstopp!