Zeichen gegen Erdogan

imago images/ZUMA Wire »Um so rebellischer werden wir«: Newroz-Feiern in Istanbul am Sonntag

In den frühen Morgenstunden des Sonntag ist eine Hundertschaft der Polizei in den Fraktionssaal der linken Oppositionspartei HDP im Parlament in Ankara eingedrungen. Dort verhafteten die Einsatzkräfte den Abgeordneten Ömer Faruk Gergerlioglu. Der türkische Arzt und Menschenrechtsaktivist, der sich im Badezimmer gerade auf sein Morgengebet vorbereitet hatte, wurde im Pyjama und mit Hauspantoffeln an den Füßen abgeführt, später am Sonntag wurde er wieder freigelassen.

Gergerlioglu hatte seit Mittwoch eine Gerechtigkeitsmahnwache im Fraktionssaal abgehalten. Zuvor war sein Parlamentsmandat von der islamistisch-faschistischen Abgeordnetenmehrheit aberkannt worden, da er wegen einer als Terrorpropaganda ausgelegten Friedensbotschaft zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden war. Die Verhaftung Gergerlioglus reiht sich ein in einen regelrechten Amoklauf der Regierungsallianz aus der islamistischen AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und ihrer faschistischen Partnerin MHP, der Mitte der Woche mit einem Verbotsantrag gegen die HDP begonnen hatte.

In der Nacht zu Sonnabend verfügte Erdogan per Dekret ohne vorherige Konsultation des Parlaments den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention. Bei diesem Abkommen des Europarates aus dem Jahr 2011 handelt es sich um die weltweit erste verbindliche Vereinbarung zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Während es in der Türkei nahezu täglich zu Morden an Frauen kommt, sehen konservative Politiker und die an Einfluss im Staat gewinnenden islamistischen Sekten traditionelle patriarchale Familienstrukturen durch die Konvention gefährdet. Als die AKP vor rund einem Jahr erstmals einen Ausstieg aus dem Abkommen androhte, hatte dies einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Auch am Sonnabend kam es in Istanbul und anderen türkischen Städten zu spontanen Protesten der Frauenbewegung.

Eine Entscheidung von hohem Symbolwert war zudem die vom Kultusministerium am Sonnabend bekanntgegebene Übertragung des Gezi-Parks vom kommunalen Eigentum der von der säkularen CHP-Opposition dominierten Istanbuler Stadtverwaltung an eine regierungsnahe religiöse Stiftung. Denn im Jahr 2013 hatte sich an Bebauungsplänen für die kleine Grünfläche am Taksim-Platz im Herzen Istanbuls eine landesweite Protestwelle gegen das AKP-Regime entzündet. Diese Pläne könnten wieder aufgenommen werden.

Eine weitere, für die ökonomische Entwicklung des Landes womöglich folgenreiche Entscheidung Erdogans war die zum Sonnabend verkündete Absetzung des erst vor fünf Monaten neu eingesetzten Zentralbankchefs Naci Agbal. Dieser hatte zuvor gegen den Willen Erdogans den Leitzins um zwei Punkte auf 19 Prozent angehoben. Dieser Schritt, der die hohe Inflation in den Griff bekommen sollte, lockt zwar ausländische Finanzspekulanten an, hemmt aber zugleich die inländische Wirtschaftsentwicklung.

Unterdessen haben sich Hunderttausende Menschen am Wochenende in Istanbul, Diyarbakir und weiteren Städten an Feiern zum kurdischen Freiheits- und Neujahrsfest Newroz beteiligt. Die Feiern, an denen neben HDP-Anhängern auch Sozialisten und Aktivistinnen der Frauenbewegung teilnahmen, waren ein machtvoller Protest gegen das AKP-MHP-Regime. »Je faschistischer ihr werdet, umso rebellischer werden wir«, lautete die Losung eines zentralen Banners auf dem Newroz-Fest in der kurdischen Stadt Wan.