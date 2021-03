jW

Richtiger Weg

Zu jW vom 13./14.3.: »Wer hat Angst vor wem?«

Was hatte man erwartet? Seit 1945 leben wir in einer vom Kapital dominierten, postfaschistischen Gesellschaft. Aufgebaut von Leuten, die im Hitlerfaschismus aufgewachsen waren und das Wort Demokratie nur aus dem Wörterbuch kannten. Die herrschende Klasse hat nun mal kein Interesse daran, etwas von ihrem unverschämten Reichtum abzugeben. Das zeigt allein die Tatsache, dass es in Berlin mehr Lobbyisten des Kapitals als Bundestagsabgeordnete gibt. Da sollte man sich auch nicht wundern, wenn auf alles, was nur ein bisschen nach Sozialismus aussieht, gnadenlos draufgehauen wird. Der Verfassungsschutz als fester Bestandteil des gierigen Ausbeutersystems macht auch nur das, was ihm vorgegeben wird. Wenn rechte Verfassungsschützer sich über Linke beschweren, dann ist das normal. Davon sollte man sich nicht beeindrucken lassen. Es zeigt vielmehr, dass man auf dem richtigen Weg ist.

Lothar Böling, Düren

Bekannte Strategie

Zu jW vom 13./14.3.: »Wer hat Angst vor wem?«

Das System funktioniert ideologisch noch ganz gut, wirtschaftlich und organisatorisch nicht so. Da muss es schon die Zügel anziehen. Wo käme es hin, wenn jeder sagen dürfte, was er denkt? Der Markt muss etwas gelenkt werden. Natürlich nicht so offensichtlich, dass alle verstehen, wie das geht. Ob es um Rüstungsexporte, Betrugssoftware zur Dieselmotorsteuerung, Arbeitsschutz in Schlacht-, Landwirtschafts- oder Logistikbetrieben geht: Das System steht immer bereit für die Profitinteressen. Wenn das ideologische Bild und die sinnlich erfahrbare Wirklichkeit immer mehr auseinanderlaufen, schwindet die Legitimität des Apparats. Und er muss fürchten, als Herrschafts-/Unterdrückungsapparat durchschaut zu werden. Zumal wenn ein Medium schreibt, was ist. Zum Beispiel die jW. Wenn dieses Medium sich auch noch auf Menschenrecht, Völkerrecht und anderen »Klimbim« beruft, der zwar nicht erklärtermaßen, aber faktisch abgeschafft ist, dann wird es dem Apparat gefährlich. Äußerer und innerer Druck werden erhöht. Diese Doppelstrategie ist wohlbekannt. Der Druck wird wohldosiert ausgeübt, die Falschen darf man nicht zu sehr belästigen. Welche das sind? Die, die dem Apparat nicht schaden. (…)

Heinrich Hopfmüller, per E-Mail

Ohne Zukunft

Zu jW vom 16.3.: »Mehrfachkrise«

Arnold Schölzel bringt ja meist die Dinge auf den Punkt, aber der Aussage, es gebe eine »drastische Verunsicherung durch technische Umwälzung, die insbesondere die Autoindustrie trifft«, will ich widersprechen. (…) Welche »Umwälzung«? Das Auto ist eine mörderische, umweltzerstörende, lärmende, vergiftende, platz- und ressourcenverschwendende Erfindung aus dem vorletzten Jahrhundert, der wir keine Träne nachtrauern sollten. Es ist höchste Zeit, diese altmodische Technik zugunsten von ÖPNV und Fahrradverkehr umzuwälzen. Dies geschieht aber nicht. Statt dessen wird daran aus ideologischen Gründen festgehalten. Eine Änderung geht höchstens in Richtung genauso zerstörerischer E-Autos, sogar E-SUVs.

Klaus Büchner, per E-Mail

Selektive Wahrnehmung

Zu jW vom 17.3.: »Alles verloren«

Syrien sollte ein Schwerpunkt der diesjährigen Ostermärsche sein, um der unsäglichen Kriegspropaganda in den Medien entgegenzutreten. Die »Tagesschau« zum Beispiel bringt es fertig, über die Not und das Elend in Syrien mit ausdrucksstarken Bildern von verhungernden Kindern zu berichten, ohne dass das Wort »Islamischer Staat« auch nur einmal fällt. Der Terror und der Krieg dagegen finden in den Medien gar nicht statt, vielmehr wird als alleinige Ursache für den »Bürgerkrieg« der Kampf Präsident Baschar Al-Assads »gegen das eigene Volk« genannt. »Die für dieses Jahr anberaumte Präsidentschaftswahl in Syrien darf nicht zu einer Normalisierung der internationalen Beziehungen mit dem syrischen Regime führen«, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister. »Straflosigkeit ist für uns inakzeptabel«, erklärten sie, darunter Heiko Maas (SPD) und sein US-Kollege Antony Blinken. »Wir werden daher weiterhin mit Nachdruck darauf dringen, dass schwerste Verbrechen geahndet werden.«

Josef Witte, Hefei/China (Onlinekommentar)

Am Katzentisch

Zu jW vom 16.3.: »Sagen, was ist«

(…) Volker Külow und Ekkehard Lieberam beschreiben sehr nachdrücklich die Hauptgefahren, die der Partei Die Linke drohen. Zu Recht bezeichnen sie es aus der Sicht der friedenspolitischen Herausforderungen unserer Zeit als »selbstmörderisch«, sich im Wahlkampf auf die Regierungsbeteiligung zu konzentrieren. Gerade weil alle Kräfte der Linken als Mitorganisator einer »großen internationalen Volksbewegung gegen die irrwitzige Kriegspolitik« der USA, der EU und der NATO viel dringender gebraucht werden. Nur eine solche Massenbewegung kann letztlich verhindern, was die Regierenden immer offener ansteuern: einen Krieg um die Neuaufteilung der Welt. Unzweifelhaft würde ein solcher Krieg alles vernichten, wofür wir heute streiten. Darauf zu setzen, ihn zu verhindern, indem man am Katzentisch einer Regierung Platz nimmt, ist tödliche Illusion. Es ist, wie die Autoren richtig schreiben, der fromme Traum von Leuten, die »die Regierungsfrage mit der Machtfrage gleichsetzen«.

Joachim Seider, per E-Mail

Aufrecht und frech

Zu jW vom 18.3.: »Kommune gegen Kapital«

Gratulation für die begeisternde Titelseite, für die inhaltsreiche Beilage zur Pariser Kommune vom Vortag sowie auch für die phantastische Nachricht im Feuilleton, dass das Sidat-Theater bald wieder Brechts »Tage der Commune« aufführen möchte. Das alles lässt das Herz höher schlagen. Man blickt aufrecht und frech nach oben anstatt hektisch und gedrückt nach unten, wie es der kapitalistische Mainstream so andachtsvoll wichtigtuerisch vermittelt.

Reinhard Schmiedel, per E-Mail