IG Metall: Vierte Runde zum VW-Haustarif

Hannover. Die IG Metall will sich mit Vertretern von Volkswagen am Dienstag (23. März) zu weiteren Gesprächen über den Haustarifvertrag treffen. Dies teilte sie am Freitag in Hannover mit. Die Verhandlungen für die gut 120.000 Beschäftigten der Kernmarke in den westdeutschen Werken hatten zuletzt gestockt, auch nach drei Runden gab es keine entscheidende Annäherung. Die Gewerkschaft forderte das Unternehmen mehrfach auf, ein Angebot vorzulegen. (dpa/jW)