Priorität Friedenssicherung

imago stock&people Partnerschaft vereinbart: Michail Gorbatschow und Helmut Kohl am 9. November 1990 in Bonn

In der gegenwärtigen, nicht von Russland, sondern von der russlandunfreundlichen bis -feindlichen Politik der deutschen Bundesregierung verursachten Eiszeit in den deutsch-russischen Beziehungen ist es nützlich, daran zu erinnern, dass es einen weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwundenen Vertrag zwischen der BRD und der UdSSR »über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit« vom 9. November 1990 (nachzulesen im Bundesgesetzblatt 1990 Teil II, S. 702) gibt. Er stammt noch aus der Zeit von Kohl und Gorbatschow und wurde von den beiden Politikern unterzeichnet. Er sollte die deutsch-sowjetischen Beziehungen neu regeln, hat auf dem Weg der Staatennachfolge den Zerfall der Sowjetunion und die von Gorbatschow maßgebend geförderte Vereinnahmung der DDR durch die BRD völkerrechtlich überlebt, und ist – streng juristisch genommen – noch heute für die Beziehungen zwischen den zwei Staaten Deutschland und Russland gültig.

Gebot der Nichteinmischung

Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags haben widerspruchslos den Vertrag in die Liste der fortgeltenden deutsch-sowjetischen völkerrechtlichen Verträge aufgenommen (vgl. WD 2-3000-115/19). Vielleicht kann die Erinnerung an ihn oder gar seine Belebung als »Eisbrecher« helfen. Schon die Präambel des Vertrags verdient Aufmerksamkeit, obwohl sie nicht rechtlich, sondern »nur« politisch-moralisch verbindlich ist. Beide Seiten bekennen sich im ersten Satz zu »ihrer Verantwortung für die Erhaltung des Friedens in Europa und in der Welt«. Sie sind überzeugt »von der Notwendigkeit, ein neues, durch gemeinsame Werte vereintes Europa aufzubauen und eine dauerhafte und gerechte europäische Friedensordnung, einschließlich stabiler Strukturen der Sicherheit, zu schaffen.« Mit »Europa« ist der ganze Kontinent gemeint, nicht nur dessen EU-Teil. Beide Partner »bekräftigen ihr Bekenntnis zu den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta und zur Schlussakte von Helsinki« und wollen »an die guten Traditionen ihrer jahrhundertelangen Geschichte« anknüpfen. Sie drücken ihre Überzeugung aus, »dass den Menschenrechten und Grundfreiheiten als Teil des gesamteuropäischen Erbes hohe Bedeutung zukommt und dass ihre Achtung wesentliche Voraussetzung für einen Fortschritt beim Aufbau dieser Friedensordnung ist«. Sie sind »erfüllt von dem Wunsch, die fruchtbare und gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten auf allen Gebieten weiterzuentwickeln und zu vertiefen und ihrem Verständnis zueinander im Interesse ihrer Völker und des Friedens in Europa eine neue Qualität zu verleihen«.

Auf offizieller deutscher Seite ist dieser Wunsch gegenwärtig leider nicht erkennbar. In der Bevölkerung ist er jedoch stark verwurzelt. Man kann die Aussagen der Präambel als übliches, unverbindliches Blabla abtun. Sie sind als Orientierung für die bilateralen Beziehungen ernst zu nehmen. Die Vertragspartner stützen sich auch auf die Grundlagen, »die in den vergangenen Jahren durch die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken geschaffen wurden«. Ein schwacher Trost. Aber immerhin bestätigt Kohl mit seiner Unterschrift dem »Unrechtsstaat« DDR etwas Positives.

Das Studium des Textes der zwölf Artikel des Vertrags ist höchst anregend für die Gestaltung der Beziehungen zu Russland. In den Artikeln eins bis sechs konkretisieren und leiten die Vertragspartner ihre Verpflichtungen aus der Charta der UN und anderen völkerrechtlichen Grundsatzdokumenten für die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland ab. In Artikel eins heißt es: Die Partner »achten gegenseitig ihre souveräne Gleichheit und ihre territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit. Sie stellen den Menschen mit seiner Würde und mit seinen Rechten, die Sorge für das Überleben der Menschheit und die Erhaltung der natürlichen Umwelt in den Mittelpunkt ihrer Politik«. Eindeutig ist das Gebot der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des Vertragspartners formuliert: Das »Recht aller Völker und Staaten, ihr Schicksal frei und ohne äußere Einmischung zu bestimmen und ihre politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung nach eigenen Wünschen zu gestalten«. Während man weiß Gott nicht behaupten kann, dass sich Russland irgendwo und irgendwie in deutsche Angelegenheiten einmischt, es sei denn, man glaubt an unbewiesene Cyberattacken und ähnliches, kann man der BRD gleiches Verhalten gegenüber Russland nicht bestätigen. Letztes prominentes Beispiel ist der Umgang mit dem dubiosen »Fall Nawalny«.

Die zentrale Friedensnorm der UN-Charta wird im Artikel drei wörtlich übernommen: Die Partner werden sich »der Drohung mit oder Anwendung von Gewalt enthalten«. Sie bekennen sich zu dem Grundsatz, dass jeder Krieg, ob nuklear oder konventionell, zuverlässig verhindert und der Frieden erhalten und gestaltet werden muss und messen dem völkerrechtlichen Prinzip der friedlichen Beilegung von internationalen Streitigkeiten höchste Priorität zu. Die Partner »werden ihre Streitigkeiten ausschließlich mit friedlichen Mitteln lösen und keine ihrer Waffen jemals anwenden, es sei denn zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung. Sie werden niemals und unter keinen Umständen als erste Streitkräfte gegeneinander oder gegen dritte Staaten einsetzen.« Von besonderem Interesse ist Artikel sieben: »Falls eine Situation entsteht, die nach Meinung einer Seite eine Bedrohung für den Frieden oder eine Verletzung des Friedens darstellt oder gefährliche internationale Verwicklungen hervorrufen kann, so werden beide Seiten unverzüglich miteinander Verbindung aufnehmen und bemüht sein, ihre Positionen abzustimmen und Einverständnis über Maßnahmen zu erzielen, die geeignet sind, die Lage zu verbessern oder zu bewältigen.« Auch eine bilaterale Abrüstungsabsicht ist im Vertrag stipuliert.

Drohungen und Sanktionen

In den Artikeln acht bis 19 wird ein umfassendes Programm der Zusammenarbeit auf allen Gebieten entwickelt, das keineswegs abgearbeitet oder hinfällig geworden ist, weil einer der ursprünglichen Partner nicht mehr existiert. Der Vertrag war und ist eine notwendige Fortsetzung des Einigungsvertrags in östliche Richtung. Beide Seiten »sind sich darüber einig, ihre zweiseitige Zusammenarbeit, insbesondere auf wirtschaftlichem, industriellem und wissenschaftlich-technischem Gebiet und auf dem Gebiet des Umweltschutzes wesentlich auszubauen und zu vertiefen, um die beiderseitigen Beziehungen auf einer stabilen und langfristigen Grundlage zu entwickeln und das Vertrauen zwischen den beiden Staaten und Völkern zu stärken«. Die Politik der Drohungen und Sanktionen gegen Russland stört diese Einigkeit empfindlich. Ein Abbruch der Verlegearbeiten an der deutsch-russischen Pipeline Nord ­Stream 2 kurz vor Vollendung dieses Großprojekts wäre wirtschaftlich wahnsinnig und symbolträchtig für den weiteren Niedergang der Beziehungen zu Russland. Die Exporte der BRD nach Russland und Russlands in die BRD gingen in den letzten Jahren beträchtlich zurück.

Von dem in Artikel acht vorgesehenen »umfassenden Vertrag« zwischen der BRD und Russland über die Entwicklung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Technik hört man nichts mehr. Des Erinnerns wert ist Artikel 14: »Beide Seiten unterstützen die umfassende Begegnung der Menschen aus beiden Ländern und den Ausbau der Zusammenarbeit von Parteien, Gewerkschaften, Stiftungen, Schulen, Hochschulen, Sportorganisationen, Kirchen und sozialen Einrichtungen, Frauen-, Umweltschutz- und sonstigen gesellschaftlichen Organisationen und Verbänden«. Und außerdem Artikel 15: Beide Seiten »werden im Bewusstsein der jahrhundertelangen gegenseitigen Bereicherung der Kulturen ihrer Völker und deren unverwechselbaren Beitrags zum gemeinsamen kulturellen Erbe Europas sowie der Bedeutung des kulturellen Austausches für die gegenseitige Verständigung der Völker ihre kulturelle Zusammenarbeit wesentlich ausbauen«.

Der Vertrag steht nicht nur in zeitlicher Nähe zum Vertrag zwischen der DDR und der BRD über die »Herstellung der Einheit Deutschlands« vom 31. August 1990. Die Vertragsabschlüsse liegen nur zehn Tage auseinander. Es ist Zeit, den deutsch-russischen Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit aus der eiskalten Versenkung herauszuholen. Er ergänzt den »Einigungsvertrag« in der östlichen Richtung mit einer lebenswichtigen Partnerschaft mit Russland. Und das ist bitter nötig. Was damals Gorbatschow und Kohl zustande brachten, muss auch unter Putin und jedem möglichen neuen deutschen Kanzler möglich sein.

Gregor Schirmer ist emeritierter Professor für Völkerrecht und Mitglied im Ältestenrat der Partei Die Linke