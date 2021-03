Langer Atem

Jorge Saenz/AP Photo/dpa

Auch nach fast zwei Wochen gehen die Proteste gegen die rechte Regierung in Paraguay weiter. Am Mittwoch versammelten sich unter anderem in der Hauptstadt Asunción Tausende und forderten der Rücktritt von Präsident Mario Abdo Benítez sowie seines Vize Hugo Velázquez, denen sie einen desaströsen Kurs in der Coronapandemie sowie Korruption vorwerfen. Nahe dem Kongress setzten Einsatzkräfte Wasserwerfer, Tränengas und Knüppel gegen die Demonstrierenden ein. Lokale Medien berichteten von mindestens 24 Festnahmen. Zuvor hatte das Parlament einen von der Opposition gefordertes Amtsenthebungsverfahrens gegen Abdo und Velázquez abgelehnt, 36 Abgeordnete stimmten dafür, 42 dagegen, und zwei waren nicht anwesend, wie der lateinamerikanische Sender Telesur berichtete. Paraguay wird derzeit hart von der Pandemie getroffen, das Gesundheitssystem steht kurz vor dem Kollaps. (jW)