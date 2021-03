Prozessbeginn gegen Neonaziaktivistin

München. Vor dem Münchener Oberlandesgericht beginnt am 29. April der Prozess gegen eine Anhängerin der neonazistischen Kleinstpartei »Der III. Weg«. Sie soll Brandanschläge auf Amtsträger und Muslime vorbereitet haben. Im Sommer 2020 habe sie mögliche Opfer ausgespäht, darunter Kommunalpolitiker und einen Moscheeverein. Sie soll mehrere Drohschreiben mit scharfer Pistolenmunition verschickt haben. Laut einem Spiegel-Bericht stand die Frau mit inhaftierten NSU-Unterstützern in Kontakt. Ihr wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. Sie befindet sich in Untersuchungshaft. (dpa/jW)