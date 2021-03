Rufe nach mehr Transparenz

Andreas Gebert/dpa Enge Vertraute: Der frühere Ministerpräsident Bayerns, Horst Seehofer, und sein damaliger Justizminister Alfred Sauter (r., beide CSU) in München (25.10.2012)

CSU-Bundestagsabgeordnete reagieren auf den sich ausweitenden Korruptionsskandal rund um Geschäfte mit Coronaschutzmasken in der eigenen Partei mit Forderungen nach mehr Transparenz. Einnahmen aus Firmenbeteiligungen anzeigen zu müssen, wirke Missbrauch entgegen und trage dazu bei, »Abgeordnete nicht unter Generalverdacht zu stellen«, sagte der Abgeordnete Hansjörg Durz in der Augsburger Allgemeinen von Donnerstag. Volker Ullrich forderte in dem Blatt ein sanktioniertes Verbot, bezahlter Interessenvertretung nachzugehen. Zudem solle es untersagt sein, Beratungsunternehmen zu betreiben oder zu besitzen. »Auch eine anwaltliche Tätigkeit darf nicht mit dem Mandat vermengt werden.«

Damit spielte Ullrich offenbar auf den Landtagsabgeordneten und ehemaligen bayerischen Justizminister Alfred Sauter (CSU) an. Dessen Büro war am Mittwoch in Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre durchsucht worden. Sauter ist inzwischen der fünfte Beschuldigte in dem Komplex. In seinem Fall geht es um Provisionen in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Wie die Süddeutsche Zeitung am Donnerstag berichtete, sei das Geld an eine Firma eines Parteifunktionärs des CSU-Bezirksverbandes Schwaben gegangen, dem auch Sauter angehört.

Die Kovorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, forderte CSU-Chef Markus Söder zu konsequentem Durchgreifen auf. Ihn werde man »in Zukunft auch daran messen müssen, ob und wie engagiert er diese Aufgabe angeht«, sagte sie der Augsburger Allgemeinen. Die Ausweitung der Affäre auf Sauter zeige, wie weit verbreitet Mauschelei und »Amigo«-Wirtschaft bei CSU und CDU seien. Wissler plädierte für ein generelles Verbot von Unternehmensspenden an Parteien sowie für die Pflicht für alle Abgeordneten im Bundestag und im Bayerischen Landtag zur Offenlegung ihrer Nebeneinkünfte.

Söder und CSU-Generalsekretär Markus Blume verlangten von Sauter, seine Parteiämter aufzugeben und sein Mandat ruhen zu lassen. Bereits als ihn die CSU-Fraktion aufgefordert hatte, seine Einnahmen bei den Maskendeals offenzulegen, hatte Sauter abgelehnt. Er und der frühere Parteichef Horst Seehofer sind enge Vertraute. (AFP/jW)