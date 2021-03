Ermittlungen gegen Linke-Landeschef

Saarbrücken. Wegen des Anfangsverdachts der Urkundenfälschung ermittelt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken gegen den Bundestagsabgeordneten Thomas Lutze (Die Linke). Es gehe dabei um Listen über Beitragszahlungen von Parteimitgliedern aus dem Jahr 2018 und darum, wer dort diverse Unterschriften geleistet habe, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Saarbrücken mit. Lutze, der im Saarland seit 2019 Vorsitzender der Linkspartei ist, teilte am Donnerstag mit, zu keinem Zeitpunkt »Urkunden oder Dokumente gefälscht« bzw. Dritte dazu angestiftet zu haben. Er habe gegenüber der Staatsanwaltschaft »volle Kooperationsbereitschaft« signalisiert und unmittelbar alle angeforderten Dokumente übergeben. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble über die Ermittlungen informiert. (dpa/jW)