Freie Stimme in Marokko erstickt

Das Schicksal der arabischsprachigen marokkanischen Tageszeitung Akhbar Al-­Yaoum scheint besiegelt: Am Sonntag gab Herausgeber Taoufik Bouachrine auf Facebook ihre Einstellung bekannt. Zur Begründung wird auf drei Jahre staatlicher Repressionen hingewiesen. Am Ende seien dem Verlag auch noch Subventionen, wie sie allen Printmedien zustehen, und sogar Coronahilfen verweigert worden. Auch sei dafür gesorgt worden, dass Werbeeinnahmen ausblieben. »In der Geschichte der Presse wird man sich an diese freie Stimme erinnern und an die Verantwortlichen dafür, dass sie erstickt wurde«, heißt es zum Abschluss.

Bouachrine, der Akhbar Al-Yaoum 2009 gegründet hatte, sitzt derzeit im Gefängnis. 2018 war er in einem Großeinsatz der Polizei festgenommen worden. In einem Prozess voller unappetitlicher Details und Widersprüche wurde er wegen Vergewaltigung und Menschenhandels zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der Verdacht, dass Bouachrine belangt wurde, weil er der Monarchie wegen seiner Berichterstattung ein Dorn im Auge war, konnte nicht ausgeräumt werden.

Der Eindruck, dass es sich um eine Kampagne gegen die Zeitung handelte, bestätigte sich 2019. Wie eine Schwerverbrecherin wurde diesmal die Mitarbeiterin Hajar Raissouni von der Polizei abgeführt, als sie mit ihrem Freund die Praxis eines Gynäkologen aufsuchte. Angeblich hatte sie einen illegalen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Sie konnte die Anschuldigung widerlegen. Dennoch wurde sie zu einem Jahr Haft verurteilt. Wochen später wurde sie vom König begnadigt. Ihre Strafe hatte sie bereits erhalten: öffentliche Bloßstellung und Ermittlungsmethoden, die an Folter grenzten.

Es blieb nicht der letzte »Sittenskandal«: 2020 wurde Chefredakteur Soulaimane Raissouni verhaftet – wiederum angeblich wegen Vergewaltigung. Gegen ihn wird weiter prozessiert. Das Vorgehen gegen Hajar und Soulaimane Raissouni dürfte nicht allein durch ihre Arbeit motiviert gewesen sein, sondern auch durch ihre Verwandtschaft mit Ahmed Raissouni, Präsident der Weltunion islamischer Religionsgelehrter. Damit ist er einer der höchsten Vertreter der Muslimbrüder weltweit, wenn nicht der höchste – und ein Gegner des Königs.

Mit einem Abgrund der Verderbnis bringt man eine oppositionelle religiöse Vereinigung gerne in Verbindung. Gegen Linke finden sich andere »Beweise«. Jüngst landete der Historiker Maâti Monjib im Gefängnis. Seit Anfang März befindet er sich im Hungerstreik. Bei ihm lautet der Vorwurf auf Geldvergehen, Betrug und Staatsverrat. Er hatte unter anderem die Ungeheuerlichkeit begangen, Schulungen für investigativen Journalismus durchzuführen. An ihnen nahm auch Omar Radi teil – ein weiterer Journalist, der sich gegenwärtig hinter Gittern befindet.

Die Mitarbeiter der Akhbar Al-Yaoum sind einem Bericht der Nachrichtenseite Yabiladi vom Montag zufolge nicht bereit, ihre Zeitung aufzugeben. Doch seit Oktober war die Printausgabe wegen der Coronapandemie ohnehin eingestellt. Ein glücklicher Ausgang ist also wenig wahrscheinlich.