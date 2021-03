jW

Vergessenes Tierleid

Zu jW vom 12.3.: »Schweinepriester des Tages: Clemens Tönnies«

Ich weiß, wie man Tönnies und Co. los wird: einfach auf Fleischkonsum verzichten! Solange nur ein Prozent des Fleischkonsums aus Biofleisch besteht, wird sich sicher nichts ändern. Das Elend der Tiere geht weiter, da die überwiegende Anzahl der Konsumenten beim Fleischkauf auf den (möglichst niedrigen) Preis achtet. Einer humanistischen Zeitung würde es gut anstehen, auch mal das Tierleid zu thematisieren!

Hans Hirschberger, Tittmoning

Falsche Perspektive

Zu jW vom 13./14.3.: »›Im Namen des Feminismus in der Sonne von Dubai räkeln‹«

Die Tiraden von Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt gegen Influencer und bestimmte Webportale wirken auf mich ziemlich hilflos. (…) Meines Erachtens liegt das Problem ihrer Beschreibung darin, dass sie die Influencer als die eigentlichen Subjekte der Umstrukturierung des Mediensektors ansehen und ihnen mehr Macht zuschreiben, als sie haben. Wenn sich die beiden so stark auf Influencer konzentrieren, arbeiten sie sich an den Falschen ab: an den Werbeträgern statt an den Werbetreibenden. Es ist doch Zufall, wer von den Influencern überhaupt die (im Interview genannte) kritische Marke von 10.000 Abos erreicht, ab der sich das Drehen von Youtube-Videos ökonomisch zu rechnen beginnen könnte. Rückblende: In Westdeutschland war früher die Rollenverteilung noch klar. Zeichentrick- und Tierfilme, später Seifenopern wie die »Lindenstraße« sollten im Vorabendprogramm das Publikum binden, in den Werbefilmchen dazwischen reizten Clementine und Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer zum Kauf von Waschmitteln und Versicherungen an. Das ist nun anders: Junge Erwachsene produzieren selber Videos über ihren Alltag, laden sie hoch, und denjenigen Youtubern mit den meisten Abos bietet die Industrie Werbeverträge an. In den Influencern wird im Grunde nur die alte Trennung zwischen Serienstars und Werbeschauspielern aufgehoben. Wohl kaum hätte man vor 25 Jahren die Schauspieler der Seifenopern oder die Zeichner der Trickfilme dafür verantwortlich gemacht, dass Menschen überteuerte Produkte kaufen und ihre Sehnsüchte durch entpolitisierte Filmchen bedienen, anstatt sie in eine Kraft zur kollektiven Organisierung und politischen Veränderung zu verwandeln. (…)

Andreas Riekeberg, Wolfenbüttel

Fehlende Analyse

Zu jW vom 13./14.3.: »Kambodschas Killing Fields«

Dem online veröffentlichten Kommentar von Dieter Reindl zu diesem Artikel stimme ich voll zu: »Ein Bericht über solch erschütternde Ereignisse wie den Massenmord in Kambodscha unter den Roten Khmer kann sich nicht auf die reine Betroffenheitsschilderung ungeheurer Verbrechen beschränken. Dazu ist gleichzeitig unabdingbar eine detaillierte Analyse der damaligen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, Aktivitäten und geschichtlichen Hintergründe des Landes, der Region und global erforderlich. Nur das würde eine realistische Einschätzung ermöglichen und den Unterschied zu einem bürgerlichen Artikel gleichen Themas ausmachen.« (…) Meine Überlegungen gehen dahin: Rote-Khmer-Chef Pol Pot ging es nicht um die Vernichtung seines Volkes, das wäre ja Unsinn. Sein Staat gründete auf einer besonders radikalen Art von Antikapitalismus und Antiimperialismus, die Kapitalismus nicht allein als dem kambodschanischen Volk (und dem kambodschanischen Staat) aufgeherrschte Wirtschaftsform zum Nutzen auswärtiger Mächte, sondern als zum Wesenselement gewordene Eigenschaft zumindest großer Teile des Volkes ansah, die sich hätten verführen lassen. Weshalb sich seiner Meinung nach eine wirklich eigenständige nationale kambodschanische Nation nicht nur (im zuvor gewonnenen Bürgerkrieg) gegen den US-Imperialismus erst herausbilden musste, sondern auch im Volk gegen die kapitalistischen Teile radikal durch Ausrottung – und nicht durch Umerziehung wie etwa in China – durchgesetzt werden sollte.

Dr. Michael Krüger, per E-Mail

Keine Verbeugung

Zu jW vom 12.3.: »Dritte Coronawelle in BRD angekommen«

(…) Bei der Bekämpfung der Coronapandemie beweisen die sozialistischen Staaten, insbesondere die Volksrepublik China, Kuba, Vietnam, mit dem einheitlich geleiteten staatlichen Gesundheitswesen (in der DDR hatte der Staat laut Verfassung den Gesundheitsschutz für alle Bürger übernommen) und seiner festen Verbindung zur sozialistischen Planwirtschaft deutlich ihre grundlegende Überlegenheit über das kapitalistische System. Für die Partei Die Linke bliebe daher erneut nur die Schlussfolgerung, ihre Verbeugung vor dem Kapital zu beenden und zur Mobilisierung des Volkes überzugehen, jetzt mit der Grundforderung: Wir fordern Impfstoff, jetzt sofort und für jeden! Dazu sollte die Forderung kommen, geeignete Betriebe und wissenschaftliche Einrichtungen unverzüglich unter straffe staatliche Leitung und Kontrolle zu stellen, mit dem Auftrag, unter Einsatz aller benötigten Kräfte und Mittel umgehend die Massenproduktion der Impfstoffe aufzunehmen sowie gleichzeitig und direkt die Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China und Russland so weitgehend wie möglich auszubauen. Im selben Maße sind die militärischen Bedrohungen zu beenden. Wie sonst soll das Sterben beendet, die Wirtschaft entwickelt, sollen Milliarden Menschen in kürzester Zeit geimpft und zu erwartende gefährlichere Mutationen der Viren erfolgreich bekämpft werden?

Gerhard Ulbrich, per E-Mail

Positives Signal

Zu jW vom 13./14.3.: »Wer hat Angst vor wem?«

Ich habe den Artikel zu Euren Problemen wegen des Verfassungsschutzes gelesen und möchte Euch sagen: Bleibt standhaft! Wir brauchen Euch! Dass der Verfassungsschutz Euch ins Visier nimmt, deute ich als Erstarken unserer Bewegung und damit auch der jungen Welt. Macht weiter so, sie kriegen uns nicht klein!

Emre Ögüt, per E-Mail