Proteste gegen den AfD-Landesparteitag in Frankfurt (Oder)

Christoph Soeder/dpa Faschisten unerwünscht: Protest des »Bündnisses gegen rechts Falkensee« gegen den Landesparteitag der Berliner AfD am 13. März in Paaren im Glien (Brandenburg)

Brandenburger Jugendverbände riefen am Mittwoch zu Protesten gegen den AfD-Landesparteitag in Frankfurt (Oder) auf:

Die Linksjugend Solid Brandenburg, die Grüne Jugend Brandenburg, die Jusos Brandenburg, die Sozialistische Jugend – die Falken Brandenburg, die GEW Studis Brandenburg sowie die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg unterstützen das Bündnis »Kein Ort für Nazis« und rufen zur Beteiligung an den Gegenprotesten zum Landesparteitag der Brandenburger AfD in Frankfurt (Oder) auf:

(…) »Dank zahlreicher zivilgesellschaftlicher Proteste hat die AfD Berlin trotz mehrerer hundert Anfragen keinen Veranstaltungsraum gefunden und musste nach Brandenburg ausweichen. Wir müssen hier genauso konsequent sein wie Berlin. Niemand muss Nazis einen Veranstaltungsraum bieten – es darf kein ›ruhiges Hinterland‹ geben!

Gerade der Brandenburger Landesverband der AfD ist der parlamentarische Arm einer rechtsextremen und gewalttätigen Bewegung. Ihre Jugendpolitik besteht aus der Blockierung von zivilgesellschaftlich-demokratischen Engagements darunter und Angriffen. Seit Jahren werden ihnen unbequeme Jugendbildungsträger und Jugendverbände, wie etwa die Falken, mittels parlamentarischen Anfragen drangsaliert. Sobald sich junge Menschen für eine progressivere Welt ohne Rassismus und andere Diskriminierungsformen einsetzen, werden sie zur Zielscheibe von Nazis. (…)

Das Bündnis ›Kein Ort für Nazis Frankfurt (Oder)‹ ruft zu Protesten mit Redebeiträgen und Musik gegen den AfD-Landesparteitag am 20.3.2021 ab 9.00 Uhr an der Brandenburghalle auf. Es werden Redebeiträge gehalten und Musik gegen die Faschist*innen gespielt. Teilnehmende sind dazu aufgerufen, sich in geeigneter Weise zu beteiligen, zum Beispiel mit eigenen Transparenten, Schildern und ähnlichem. Während der Kundgebung gelten die Pflicht des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes und ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Teilnehmenden.«

Das Frankfurter Solidaritätskomitee für Syrien (FSKFS) berichtete am Mittwoch von einem Überfall syrischer Antiregierungsextremisten auf eine Kundgebung gegen den Krieg in Syrien:

Unter dem Motto »Stoppt den Krieg gegen Syrien – Aufhebung der Sanktionen gegen die Menschen in Syrien« hatte das FSKFS am Montag, 15.3.2021, eine Kundgebung am Brockhausbrunnen auf der Zeil in Frankfurt/M. angemeldet.

Nur 120 Meter entfernt, auf dem Platz vor dem Kaufhaus My Zeil, hatte das Frankfurter Ordnungsamt eine Gegenkundgebung der benannten syrischen Antiregierungsextremisten genehmigt. (…)

Zum Beginn unserer Kundgebung am Brockhausbrunnen um 18.00 Uhr gab es keinerlei Polizeischutz für uns. Kurz nach 18.00 Uhr hielt ein Polizeiauto mit drei Beamten. Der Anmelder unserer Kundgebung sprach mit dem zuständigen Dienstführer und bat u. a. darum, dass die Streife vor Ort bleibe, um unsere Kundgebung zu schützen. Ohne weitere Rücksprache entfernte das Polizeiauto sich aber. Kurz danach begann der brutale Überfall von ca. 20 Extremisten (alles junge Männer) auf unsere Kundgebung, die in diesem Moment ohne jeden Polizeischutz war. 20 fanatisierte junge kräftige Männer greifen ca. 20 zumeist ältere Frauen und Männer an. Allein dieser Tatumstand verdeutlicht zusätzlich die bedenkenlose Brutalität und Gewaltbereitschaft dieser Personen und Organisationen. (…)