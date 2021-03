Tod in Gewahrsam

imago images/ZUMA Wire Polizisten stehen bei einer Kundgebung vor einer Darstellung von Oury Jalloh (München, 20.6.2020)

Ihre Namen sind vielen ein Begriff, zumindest unter Linken. Oury Jalloh, William Tonou-Mbobda, Achidi John oder Christy Schwundeck – vier von vielen, die in der Obhut eines Staates starben, dessen Verfassung mit diesen Sätzen beginnt: »Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.« In all diesen Fällen hat der Staat nicht nur bei der Verpflichtung zum Schutz seiner Bürger versagt, sondern war – mal mehr, mal weniger – aktiv beteiligt an der Tötung der Personen. Sie wurden von Polizisten angezündet, erschossen, von Securityleuten mit tödlichen Folgen fixiert, oder von Rechtsmedizinern mit Brechmitteln zu Tode gebracht.

Bisher entstanden aus Anlass einzelner Fälle Gruppen, die sich um Öffentlichkeit und Aufklärung bemühten. Vor gut eineinhalb Jahren gründete sich die Kampagne »Death in Custody« (Todesfälle in Gewahrsam) mit dem Ziel, das Thema systematischer anzugehen. Am Montag, nicht zufällig am »Internationalen Tag gegen Polizeigewalt«, schaltete sie die neue Homepage doku.deathincustody.info frei. »Wir präsentieren auf dieser Website die erste umfassende Dokumentation von Todesfällen in Gewahrsam und aufgrund tödlicher Polizeigewalt in der BRD«, erklärte Katharina Schoenes vom Bündnis am Montag gegenüber jW.

Erschreckendes Ergebnis der Recherche: Seit 1990 gab es 181 Todesfälle »von schwarzen Menschen, People of Color und von Rassismus betroffenen Personen in Gewahrsam und durch Polizeigewalt« – und die Dunkelziffer ist hoch, da die Behörden in diesen Fällen keinerlei Interesse an Aufklärung haben. Ziel des Bündnisses sei es, nicht nur die Fälle zu sammeln, sondern auch Ursachen und wiederkehrende Muster zu ermitteln, so Schoenes. Die »Geschichten der Getöteten« wolle man erzählen, aber auch »sichtbar machen, wie häufig und kontinuierlich von Rassismus betroffene Menschen in Gewahrsam sterben. Das Töten muss aufhören. Die vielen Todesfälle dürfen nicht länger achselzuckend hingenommen werden«, sagte die Aktivistin.

Die Zeit war im Sommer 2019 offenbar reif für das Vorhaben. In der BRD hatte es in den Monaten zuvor mehrere Todesfälle im Gewahrsam gegeben. Vor diesem Hintergrund fanden sich in Berlin diverse Initiativen zum Bündnis »Death in Custody« zusammen, etwa die »Kampagne gegen rassistische Polizeigewalt« (KOP), der Migrationsrat Berlin, die »Initiative Schwarze Menschen in Deutschland« (ISD) und die Rote Hilfe Berlin. Ziel: Fälle von Menschen, die in Gewahrsam oder durch Polizeischüsse umgekommen waren, zu dokumentieren und zu skandalisieren, Aufklärung und Rechenschaft zu fordern. Einer größeren Öffentlichkeit wurde das Bündnis ein Jahr später bekannt, als bei den »Black Lives Matter«-Protesten auch in Europa Zehntausende gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstrierten.

Es liegt in der Natur der Sache, dass Ermittlungsbehörden eher Interesse an einer Vertuschung der Fälle als an ihrer Aufklärung haben. Daher ist die Datenlage schwierig. Die Recherchegruppe des Bündnisses greift unter anderem auf Dokumentationen der Antirassistischen Initiative und die Liste polizeilicher Todesschüsse der Zeitschrift Cilip zurück. Dabei werden alle Menschen in die Recherche einbezogen, »die aufgrund von rassifizierenden Zuschreibungen als ›kriminell‹, ›gefährlich‹ oder ›illegal‹ markiert werden«. Auch der Begriff »Gewahrsam« wird vom Bündnis weit gefasst. Entscheidend sei, ob »der staatliche Gewaltapparat für den Tod eine ursächliche Rolle gespielt hat«.

Die Ausgangsthese für die Arbeit von »Death in Custody« lautet, dass von Rassismus betroffene Menschen ein besonders hohes Risiko haben, in staatlicher »Obhut« ums Leben zu kommen. Das liegt im Grunde auf der Hand. Sie sind zum einen häufiger von Polizeimaßnahmen betroffen – Stichwort: Racial Profiling –, die wiederum häufiger eskalieren, weil Polizisten diesen Menschen gegenüber schneller Gewalt anwenden. Zum zweiten gibt es Straftaten, die nur Menschen ohne deutschen Pass begehen können wie die »illegale Einreise«. Auch das trägt dazu bei, dass von Rassismus betroffene Menschen im Vergleich zur weißen Mehrheitsgesellschaft ein höheres Risiko haben, im Gefängnis zu landen. Drittens gibt es Haftformen, die nur Menschen ohne deutschen Pass betreffen, so die Abschiebehaft.

Nach ersten Befunden der Recherchegruppe handelt es sich bei der Hälfte der Fälle, rund 90, um Todesfälle in Haft und Abschiebehaft. Offiziell werden diese oft als »Suizid« ausgegeben, doch tatsächlich wurden die Menschen getötet oder durch die Haftbedingungen in den Tod getrieben. In einem Drittel der Fälle kamen die Betroffenen durch Polizeischüsse oder physische Gewaltanwendung zu Tode, etwa durch Ersticken oder Brechmittelfolter. Die Recherche zeige auch »die enge Verschränkung von staatlichem Rassismus und dem Grenzregime«, so Katharina Schoenes. In 20 Fällen seien Menschen auf der unmittelbaren Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen, häufig um eine Polizeikontrolle zu vermeiden oder einem Abschiebeversuch zu entkommen. 44 Personen seien in Abschiebehaft gestorben, so die Aktivistin, »in drei Fällen wurden Betroffene gar während der Abschiebung von der Polizei umgebracht«.