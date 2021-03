Sondersitzung zu Gewaltexzess in Dresden

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Halten sich nicht an die Regeln: Militante »Querdenker« auf verbotener Demonstration in Dresden (13.3.2021)

Die gewaltsamen Proteste von Gegnern der staatlichen Coronabeschränkungen am vergangenen Sonnabend in Dresden haben nun ein parlamentarisches Nachspiel. An diesem Donnerstag soll der Innenausschuss des Sächsischen Landtags zu einer Sondersitzung zusammenkommen, die von der Fraktion Die Linke beantragt worden war. Darin will die Fraktion »Planung, Vorbereitung, Umstände, Geschehnisse und Folgen im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz« thematisieren und aufgearbeitet wissen.

Trotz des bestehenden Demonstrationsverbotes waren am Sonnabend mehrere hundert Menschen dem Aufruf von »Querdenken« gefolgt und hatten sich in der sächsischen Landeshauptstadt versammelt. Dabei attackierten sie anwesende Journalisten, antifaschistische Gegendemonstrantinnen und -demonstranten sowie die Polizei. Laut der abschließenden Medieninformation der Polizeidirektion Dresden wurden bei dem Aufmarsch der »Querdenker« insgesamt 943 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die sächsische Coronaschutzverordnung eingeleitet. Zudem hätten die Beamten 47 Straftaten festgestellt, darunter unter anderen 17mal Widerstand gegen Vollzugsbeamte, neun tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, sieben Beleidigungen sowie jeweils zwei Verstöße gegen das Waffengesetz und das Versammlungsgesetz. Gegen 915 Personen seien Platzverweise ausgesprochen worden. Ein Dutzend Polizeibeamte sei nach offiziellen Angaben verletzt worden. Am Sonnabend waren demnach rund 1.800 Beamtinnen und Beamten aus mehreren Bundesländern im Einsatz. Ein 36jähriger Mann kam vorübergehend in Polizeigewahrsam. Nur drei weitere Personen wurden vorläufig festgenommen. Ihnen wird der »tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte« vorgeworfen.

Die Eskalation sei »absehbar« gewesen, sagte die Linke-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz am Sonntag. Sie wolle wissen, »warum das Verbot der Infektionsschutzgegnerversammlung nicht durchgesetzt wurde«. Tatsächlich kamen die Gewaltexzesse keineswegs überraschend. Zwar hatte die Stadtverwaltung Dresden die drei von den »Querdenkern« angemeldeten Protestzüge mit Verweis auf das hohe Infektionsrisiko untersagt, was vom Oberverwaltungsgericht Bautzen bestätigt worden war. Dennoch war davon auszugehen, dass sich die Anhänger nicht an das Verbot halten würden. Köditz sei daher gespannt, was der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) »zu den Konsequenzen sagt, die er zu ziehen gedenkt«. Sie forderte zudem einmal mehr die Entlassung des sächsischen Innenministers Roland Wöller (CDU). Dieser verurteilte die Gewalt der Demonstrierenden routiniert »auf das schärfste«, die politische Verantwortung für das Geschehen übernahm er jedoch bisher nicht.

Die Debatten um einen geeigneten Umgang mit den sich zunehmend radikalisierenden Gegnerinnen und Gegnern der staatlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie erreichten zu Wochenbeginn auch einmal mehr die Bundespolitik. »Gewalt gegen Polizei und Journalisten am Rande von Demonstrationen ist inakzeptabel und auch unerträglich für uns als demokratisches Land«, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Das widerspreche dem Recht zur friedlichen Demonstration. »Das ist nicht zulässig, und es ist nicht zu tolerieren«, deklarierte Seibert wie nach solchen Szenen üblich.