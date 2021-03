Konstruierte Unterscheidung

Christophe Gateau/dpa Als was gilt er? Rechter Demonstrationsteilnehmer mit schwarz-weiß-roter Flagge auf dem Rücken wird von Polizisten abgeführt (Potsdam, 14.11.2020)

Sie wähnen sich in einem bis heute bestehenden Deutschen Reich, pflegen völkische sowie antisemitische Verschwörungsmythen und sind teils eng mit neonazistischen oder rechtsterroristischen Netzwerken verbunden. Dennoch bestehen die Innenbehörden der Bundesrepublik auf der Unterscheidung zwischen sogenannten Reichsbürgern und »Rechtsextremisten«. In den amtlichen Statistiken werden dadurch bundesweit aktuell gerade einmal rund 950 von insgesamt rund 19.000 Personen aus dem Spektrum der »Reichsbürger und Selbstverwalter« zugleich auch dem »rechtsextremistischen« zugeordnet. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hervor, wie die Nachrichtenagentur dpa am Wochenende berichtete.

Die Sprecherin für Innenpolitik der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, sieht darin eine verharmlosende Fehleinschätzung. Sie sagte der dpa: »Es ist dringend an der Zeit, bei der Einordnung der Reichsbürger umzudenken und die rechtsextreme Gefahr zu erkennen, die von der Gruppe ausgeht.« Gegenüber dem Berliner Tagesspiegel (Onlineausgabe vom Freitag) kritisierte Mihalic, dass Anhänger der »Reichsbürger«-Szene »trotz ihres offenen Antisemitismus und ihrer Vernetzung zu anderen rechtsextremen Kreisen noch immer nicht als rechtsextrem eingeordnet werden«. In ihrer Anfrage an die Bundesregierung erkundigte sie sich nach aktuellen Zahlen aus der polizeilichen Statistik zu »politisch motivierter Kriminalität«. Dem Bericht zufolge begingen »Reichsbürger« laut Regierungsantwort insgesamt 716 Straftaten, darunter 130 Gewaltdelikte. Bei insgesamt 203 Taten halte die Polizei »rechtsextremistische Reichsbürger« für verantwortlich. Die offizielle Unterscheidung zwischen beiden Teilgruppen der rechten Szene offenbare der Grünen-Abgeordneten zufolge ein »massives Analysedefizit«. Schließlich führe das »zu einer Verschiebung der Statistik und zeichnet die rechtsextreme Gefahr in Deutschland weich«, sagte Mihalic.

Die Bundesregierung teilte mit, dass sich bei »Reichsbürgern und Selbstverwaltern« zwar immer wieder antisemitische Einstellungen und Äußerungen bis hin zur Leugnung des Holocaust fänden. »Antisemitismus bildet aber in der Regel kein tragendes Ideologieelement und keinen Agitationsschwerpunkt der Szene«, hieß es weiter. Allerdings hat dieses »nicht tragende Ideologieelement« dennoch vor einem Jahr bereits für das erste Vereinsverbot ausgereicht. Am 19. März 2020 hatte das von Horst Seehofer (CSU) geleitete Bundesinnenministerium mitgeteilt, dass die Vereinigung »Geeinte deutsche Völker und Stämme« und ihre Teilorganisation »Osnabrücker Landmark« verboten und aufgelöst wurden. Der Zusammenschluss habe »rassistische und antisemitische Schriften verbreitet und damit unsere freiheitliche Gesellschaft systematisch vergiftet« erklärte Seehofer in der Mitteilung. Teil des amtlichen Schemas der »Extremismustheorie« sind sogenannte Reichsbürger aber offensichtlich auch für ihn nicht. »Ob Rechtsextremismus, Linksextremismus oder islamistischer Extremismus, unsere Sicherheitsbehörden haben alle Formen von Extremismus genau im Blick«, behauptete Seehofer gegenüber dem Tagesspiegel vom Freitag.

Die »verschwörungsideologisch geleitete« Kritik von »Reichsbürgern« an den gesellschaftlichen Verhältnissen beinhalte »antisemitische, rassistische und andere menschenfeindliche Elemente«, erläuterte das Antifaschistische Infoblatt vom 18. Juni 2017. Ihr »völkisches Gesellschaftsbild« decke sich mit dem von »AfD, Pegida und der ›Neuen Rechten‹«. Die besondere Gefahr, die von der »Reichsbürger«-Szene ausgeht, besteht nicht zuletzt in ihrer Affinität zu Schusswaffen (siehe jW vom 18.2.). Ihre Ablehnung der BRD als Staat ist dabei kein Hindernis, für diesen tätig zu sein. Auf Anfrage der Grünen-Abgeordneten Mihalic hin hatte das Innenministerium bereits im Februar mitgeteilt, die Verfassungsschutzbehörden prüften derzeit Hinweise zu Verdachtsfällen mit einem Bezug zum öffentlichen Dienst »im oberen zweistelligen Bereich«. Demnach waren bei der Bundespolizei 2020 neun Disziplinarverfahren mit einer Zuordnung zu dieser Szene anhängig. Verfahren seien auch gegen je einen Beschäftigten der Telekom und des Hauptzollamtes Köln geführt worden. Das Verfahren in Köln sei noch nicht abgeschlossen.