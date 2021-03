Nach Monaten des Kultur­shutdowns haben am Dienstag in Berlin die ersten Staatlichen Museen wieder ihre Türen für Besucher geöffnet. Nach Angaben der Museen wurden seit Freitag rund 13.000 Tickets verkauft. Der Zugang zu Neuem Museum, Alter Nationalgalerie, James-Simon-Galerie, Pergamonmuseum und Panorama auf der Museumsinsel Berlin sowie dem Museum Europäischer Kulturen in Dahlem ist nur mit Onlinetickets, Zeitfenster und Hygienemaßnahmen möglich. Zudem dürfen die Museen im Vergleich zur Öffnungsphase nach dem Shutdown 2020 nur halb so viele Interessierte einlassen, weil nun 40 statt 20 Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen müssen. (dpa/jW)