imago Bestimmt ohne Thromboseprobleme: Aerobicqueen Sydne Rome in Action (1982)

Bewegungsmangel in pandemischen Zeiten? Da könnte man sich an Aerobic erinnern! Anfang der 1980er Jahre war die US-Amerikanerin Sydne Rome eine Ikone der Popgymnastikwelle. Nach Auftritten in Italowestern übernahm sie 1972 die Hauptrolle in Roman Polanskis Satire »Was?«, spielte in internationalen Filmen an der Seite von Helmut Berger und David Bowie, und dem bundesdeutschen Fernsehpublikum ist sie wohl am besten aus der Adelsschmonzette »Das Erbe der Guldenburgs« (1987) in Erinnerung, in der bewiesen wird, dass es reiche Leute besonders schwer haben. Schon lange ist die Rome in Rom zu Hause, wo sie an diesem Mittwoch 70 Jahre alt wird. Noch bis vergangenen Sommer hat sie in einer TV-Serie neben Terence Hill gespielt.

Das satirische Lustspiel »Junges Gemüse« war 1955/56 ein Jugendprojekt der Defa, an dem die Debütanten Günter Reisch (Regie), Günther Rücker (Szenarium) und Alfred Hirschmeier (Szenenbild) beteiligt waren. Alle leben nicht mehr, und als erster starb Hirschmeier kurz nach seinem 65. Geburtstag im März 1996. Freunde meinten, dass es die vollständige Abwicklung des DDR-Filmwesens war, die sein Herz geschwächt hatte.

Am Freitag vor 90 Jahren wurde »Fredi« Hirschmeier in Berlin-Pankow geboren. Schon mit 16 wusste er, dass er Filme mitgestalten wollte, bewarb sich bei der Defa in der Malerwerkstatt. Später studierte er Bühnenbild. Die Arbeit für den Film ist sehr aufwendig, wie er in einem Interview darlegte: »Wenn ein Film im Entwurf aufgerissen wird, handelt es sich in der Regel um 100 bis 150 Schauplätze. Das heißt, dazu sind ebensoviele Grundentwürfe notwendig. Dazu kommt noch die Arbeit mit Regisseur und Kameramann, die optischen Auflösungen.« Hirschmeier wusste, dass seine Arbeit nicht für sich stehen kann. »Alles, was der Szenograph macht, dient im Grunde genommen der Menschengestaltung. Der Background, den er entwirft, muss der Person dienen, die sich davor bewegt.«

Hirschmeier konnte gut zeichnen, gestaltete auch die Filmplakate zu einigen seiner Filme, z. B. der Science-Fiction-Erzählung »Der schweigende Stern« (1959) oder der opulenten Operette »Orpheus in der Unterwelt« (1973). In diesen Filmen konnte er nicht nur die eigene Phantasie ausleben, sondern auch die der Zuschauer nachhaltig anregen, wie in dem Märchenfilm »Gritta von Rattenzuhausbeiuns« (1985). Er war internationalen Regisseuren wie Hanus Burger, Bernhard Wicki und Wim Wenders ein inspirierender Partner, aber die wichtigsten Partnerschaften ging er mit Frank Beyer ein, mit dem er von »Zwei Mütter« (1957) bis »Nikolaikirche« (1995) hervorragende szenische Lösungen fand, – und mit Konrad Wolf. Ihre Filme von »Der geteilte Himmel« (1964) bis »Solo Sunny« (1979/80) sind bis heute zu Recht legendär.