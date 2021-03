Regierende Querdenker

Dado Ruvic/Illustration/REUTERS Hilft, ist aber leider zum Teil britischer Herkunft: Coronavakzin von Astra-Zeneca

Nicht nur in der BRD gibt es Coronaleugner und Impfskeptiker. Auch in anderen Ländern toben sich mitten im Pandemiegeschehen anthroposophisch Verstrahlte und faschistische Konjunkturritter auf den Straßen aus. Doch Deutschland hat eine Besonderheit aufzubieten, denn hier sitzen die Verharmloser, Beschwichtiger und Irreführer – das, was sich »Querdenker« nennt – in der Regierung. Es war Jens Spahn, der vor einem Jahr, als das Coronavirus die Welt bereits fest im Griff hatte, Zweifel an der Wirksamkeit von Schutzmasken streute: »In der jetzigen Lage sehe ich keine Notwendigkeit«, hatte der als Gesundheitsminister verkleidete Pharmalobbyist noch am 31. März 2020 getönt. Unterstützt wurde er von Armin Laschet – daran will sich niemand mehr erinnern, denn im Gegensatz zum verglühenden Stern Spahn soll der Rheinländer noch eine Bundestagswahl gewinnen.

Damals war der Hintergrund dieser regierungsoffiziellen Wissenschaftsskeptik eine gewisse Beschaffungsproblematik. Was diese Eierei angerichtet hat, kann man noch heute beobachten, wenn Maskenverweigerer in Innenstädten wüten. Die Masken kamen dann doch, sie sind schließlich seit vielen Jahrzehnten als Mittel zum Schutz vor Infektionen bewährt. Für manche von Spahns Parteifreunden sollte sich der künstlich verknappte Markt als Goldgrube erweisen.

Was Berlin nun anrichtet, dürfte noch viel verheerender sein: Der Rückzug des britisch-schwedischen Vakzins von Astra-Zeneca, das – bei 1,5 Millionen verimpften Dosen – in sieben Fällen zu Thrombosen geführt haben könnte, ist Wasser auf die Mühlen der »Impfskeptiker«. Um keine Zweifel aufkommen zu lassen: Jeder Impfstoff hat Nebenwirkungen, es kann stets zu Erkrankungen und sogar Todesfällen kommen. Dies gilt auch für das Mittel des deutschen Herstellers Bion­tech, das eine vergleichbare Rate von Thrombosefällen aufweist. In der Regel, das ist die Rechnung, fordern unbekämpfte Infektionskrankheiten jedoch viel mehr Opfer; im Falle von Covid-19-Erkrankten sind es rund 15 Prozent, die mit Thrombosen zu kämpfen haben. Jeder Impfstoff, auch der von Astra-Zeneca, drückt diese Rate erheblich; schwere Krankheitsverläufe werden effektiv verhindert.

Doch so, wie Astra-Zeneca aus politischen Gründen eine Zulassung in der EU bekommen hatte (man wollte »Sputnik V« und die chinesische Konkurrenz draußen halten), wird sie dem Unternehmen aus ebensolchen Gründen entzogen – weil der »Brexit«, der gegen Berlins Willen erfolgte, einfach ein geschwächtes Königreich hinterlassen muss; koste es, was es wolle.

Und weil wir von »Querdenkern« regiert werden, die alles – Profitinteresse, Standort-Deutschland-Phantasterei, Rachediplomatie – wichtiger nehmen als die Gesundheit der Bevölkerung, liegt die BRD im Impfranking weit hinter Ländern wie Marokko oder der Türkei – und erst recht hinter Großbritannien. Große Schnauze, nichts dahinter; Deutschland ist der kranke Mann des Westens, im wahrsten Sinne des Wortes.